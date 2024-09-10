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Araç muayenesinde değişiklik: Artık tarihe karışıyor!

Türkiye'deki milyonlarca araç sahibini ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yeni ihale döneminde aldığı kararlar doğrultusunda, araç muayene istasyonlarında kredi kartı ya da banka kartı ile yapılan ödemelerden alınan komisyon ücretlerinin son bulması hedefleniyor. Bu değişiklik, özellikle son dönemde artan tüketici şikayetleri ve resmi başvurular sonucunda gündeme geldi. Peki, araç muayenesinde neler değişiyor? İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 12:17 Güncelleme Tarihi 10 Eylül 2024, 12:17
Araç muayenesinde değişiklik: Artık tarihe karışıyor!

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Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, araç sahiplerinin banka kartı veya kredi kartı kullanıp kullanmama tercihleri tamamen kendilerine bırakıldı. Yani isteyen sürücüler nakit ödeme yapabilecekken, isteyenler banka kartı veya kredi kartı kullanmaya devam edebilecek. Ancak yeni ihale dönemi ile birlikte, kartla ödeme yapmayı tercih edenlerden artık komisyon ücreti alınmayacak.

Araç Muayenesinde Komisyon

Araç muayenesi yaptırmak isteyen sürücülerden, banka kartı veya kredi kartı ile ödeme yaptıklarında belirli bir komisyon ücreti alınmaktaydı. Bu durum, birçok vatandaşın tepkisine neden olmuş ve kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Özellikle kredi kartı kullanımının yaygınlaştığı günümüzde, komisyon ücretlerinin haksız bir uygulama olduğu düşünülüyordu.

Tüketici Hakem Heyeti'nden Örnek Karar

Geçtiğimiz günlerde Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran bir vatandaş, ödediği 1.130 liralık araç muayene ücreti üzerine, 128 lira komisyon alınmasının haksız olduğunu belirterek şikayette bulundu. Heyet, bu başvuruyu inceleyerek komisyon ücretinin iadesine karar verdi. Bu karar, araç sahipleri için emsal niteliğinde olup, benzer durumda olan vatandaşların haklarını araması için önemli bir adım oldu.

Bakanlıktan Açıklama: "Çalışmalar Devam Ediyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, milletvekillerinin sorularına verdiği yanıtta, komisyon ücretleri ile ilgili kamuoyundaki rahatsızlığın farkında olduklarını belirtti. Bakanlık, kredi kartı kullanımının yaygınlaşması ve talebin artmasıyla birlikte, muayene ödemelerinde kredi kartı ya da banka kartı kullanımının kolaylaştırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Araç Sahiplerine Müjde: Komisyon Ücretleri Kaldırılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıklamaları, araç sahipleri için büyük bir müjde niteliğinde. Yeni ihale döneminde, kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapan araç sahiplerinden artık ek komisyon ücreti alınmayacak. Bu gelişme, özellikle kredi kartı kullanan araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Zira komisyon ücretleri, araç muayene maliyetlerini daha da artıran unsurların başında geliyordu.

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