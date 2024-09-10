Araç muayenesinde değişiklik: Artık tarihe karışıyor!

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, araç sahiplerinin banka kartı veya kredi kartı kullanıp kullanmama tercihleri tamamen kendilerine bırakıldı. Yani isteyen sürücüler nakit ödeme yapabilecekken, isteyenler banka kartı veya kredi kartı kullanmaya devam edebilecek. Ancak yeni ihale dönemi ile birlikte, kartla ödeme yapmayı tercih edenlerden artık komisyon ücreti alınmayacak.
Araç Muayenesinde Komisyon
Araç muayenesi yaptırmak isteyen sürücülerden, banka kartı veya kredi kartı ile ödeme yaptıklarında belirli bir komisyon ücreti alınmaktaydı. Bu durum, birçok vatandaşın tepkisine neden olmuş ve kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Özellikle kredi kartı kullanımının yaygınlaştığı günümüzde, komisyon ücretlerinin haksız bir uygulama olduğu düşünülüyordu.
Tüketici Hakem Heyeti'nden Örnek Karar
Geçtiğimiz günlerde Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran bir vatandaş, ödediği 1.130 liralık araç muayene ücreti üzerine, 128 lira komisyon alınmasının haksız olduğunu belirterek şikayette bulundu. Heyet, bu başvuruyu inceleyerek komisyon ücretinin iadesine karar verdi. Bu karar, araç sahipleri için emsal niteliğinde olup, benzer durumda olan vatandaşların haklarını araması için önemli bir adım oldu.