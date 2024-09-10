Araç muayenesinde değişiklik: Artık tarihe karışıyor!

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Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, araç sahiplerinin banka kartı veya kredi kartı kullanıp kullanmama tercihleri tamamen kendilerine bırakıldı. Yani isteyen sürücüler nakit ödeme yapabilecekken, isteyenler banka kartı veya kredi kartı kullanmaya devam edebilecek. Ancak yeni ihale dönemi ile birlikte, kartla ödeme yapmayı tercih edenlerden artık komisyon ücreti alınmayacak.

Araç Muayenesinde Komisyon Araç muayenesi yaptırmak isteyen sürücülerden, banka kartı veya kredi kartı ile ödeme yaptıklarında belirli bir komisyon ücreti alınmaktaydı. Bu durum, birçok vatandaşın tepkisine neden olmuş ve kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Özellikle kredi kartı kullanımının yaygınlaştığı günümüzde, komisyon ücretlerinin haksız bir uygulama olduğu düşünülüyordu.