Ford, Honda ve Skoda gemileri yaktı: Fiyatı gören bayilere akın etti! Egea’dan ve Dacia Duster’dan daha ucuz!

Honda HR-V Honda'nın HR-V modeli, hibrit motor seçeneği ve yüksek donanım seviyesiyle dikkat çekiyor. Özellikle HR-V eSUV modelinde yapılan 140.000 TL'lik indirim, bu modeli Dacia Duster gibi rakiplerinden daha uygun fiyatlı hale getiriyor. Honda City modeli de benzinli seçeneklerde 1.030.000 TL gibi cazip bir kampanyalı fiyatla sunuluyor.

Skoda Kamiq: Dacia Duster'dan Daha Uygun Fiyatla Lüks ve Konfor Skoda Kamiq, Türkiye pazarında SUV segmentinde öne çıkıyor. 2024 model yılı için Kamiq, Karoq ve Kodiaq modelleri arasında en uygun fiyatlı seçenek olan Kamiq, özellikle 1.0 Elite TSI 115 PS DSG versiyonuyla 1.539.900 TL'lik fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Bu fiyat, bazı Dacia Duster versiyonlarından daha uygun olmasıyla öne çıkıyor.