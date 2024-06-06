Milyonlarca satacak model için tarih netleşti! Fiat Ege’ayı tarihe gömecek! Peynir ekmek gibi satılacak

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Fiat, Türkiye pazarında önemli bir müşteri kitlesine sahip olan popüler sedan modeli Egea'nın yerine sürpriz bir model getirmeye hazırlanıyor. İtalyan otomotiv devi, Türkiye'deki varlığını güçlendirmek ve tüketicilere daha yenilikçi bir seçenek sunmak amacıyla bu hamleyi gerçekleştiriyor.

FİAT EGEA'NIN YERİNE GELECEK O MODEL Fiat, Türkiye pazarında uzun süredir başarılı bir şekilde yer alan Egea Sedan modelinin yerine yeni bir sedan model getirmeye hazırlanıyor. Fiat'ın Türkiye pazarında sunacağı yeni model, Fiat Cronos olacak. FİAT CRONOS Fiat Cronos, Egea'nın yerine getirilecek olan sedan modeli olarak öne çıkıyor. Direkt olarak makyajlı haliyle Türkiye pazarına sunulacak olan Fiat Cronos, Türkiye'de Linea ismiyle değil, kendi adıyla satışa sunulacak.