Devlet 319.500 TL’ye, 340.000 TL’ye 2.el araba satışına başladı: FORD, LAND ROVER, PEUGEOT, MERCEDES - BENZ vitrinde

Araç satın almak isteyenler için önemli bir fırsat geldi. Devlet kurumları, ellerindeki kullanmadıkları arabaları uygun fiyatlarla satışa çıkardı. Bu durum, ikinci el otomobil pazarında heyecan yaratırken, araba fiyatları ve arabaların özellikleri de merak konusu oldu. Bu haberimizde, devlet kurumlarının satışa çıkardığı araçların fiyatlarını, özelliklerini ve satış detaylarını ele alacağız.
Fiyatlar ve Özellikler
Satışa çıkarılan araçların fiyatları oldukça makul seviyelerde. İkinci el araba pazarında yükselen fiyatlara karşı, devlet kurumlarının bu satış hamlesi, uygun fiyatlı ve özellik bakımından iyi durumda olan araçları satın alma fırsatı sunuyor. Arabaların modelleri, kilometreleri ve genel özellikleri çeşitlilik gösteriyor, bu da alıcılar için geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor.
Satıştaki Araçların Modelleri ve Sayıları
Devlet kurumlarının satışa çıkardığı araçlar arasında farklı marka ve modellerde arabalar bulunuyor. Bu araçların modelleri arasında sedan, hatchback, SUV ve ticari araçlar gibi çeşitli tipler mevcut. Bu çeşitlilik, farklı ihtiyaçlara ve tercihlere sahip alıcılar için uygun seçenekler sunuyor.