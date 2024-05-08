Devlet 319.500 TL’ye, 340.000 TL’ye 2.el araba satışına başladı: FORD, LAND ROVER, PEUGEOT, MERCEDES - BENZ vitrinde

Satışa çıkarılan araçların sayısı da oldukça fazla. Bu, geniş bir ikinci el araç stoğu anlamına geliyor ve alıcıların tercih edebileceği çok sayıda seçenek sunuyor. Farklı kurumlar tarafından sunulan bu araçlar, farklı fiyat aralıklarında ve çeşitli özelliklerde bulunuyor.

Satış Detayları ve Süreç Satışa katılmak ve bu uygun fiyatlı ikinci el araçları satın almak için belirli şartlar bulunuyor. Genellikle bu tür satışlarda, araçların bulunduğu yerleri ziyaret etmek ve araçları incelemek mümkün oluyor. Ayrıca, satış işlemleri genellikle online platformlar üzerinden yapılıyor, bu da katılımı kolaylaştırıyor.

Bu tür satışların belirli bir süresi ve son başvuru tarihi bulunuyor. İlgilenen alıcıların, bu tarihlere dikkat etmeleri ve başvurularını zamanında yapmaları gerekiyor. Bu, araçların hızlı bir şekilde satılabileceği göz önüne alındığında, oldukça önemli bir nokta.

Ford MONDEO