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Devlet 319.500 TL'ye, 340.000 TL'ye 2.el araba satışına başladı: FORD, LAND ROVER, PEUGEOT, MERCEDES - BENZ vitrinde

Türkiye'deki devlet kurumları, envanterlerinde yer alan ve kullanılmayan ikinci el arabaları, ekonomik bir fırsat olarak vatandaşlara sunmaya başladı. Bu araçlar, devletin resmi e-ihale portalı olan eihale.gov.tr üzerinden ilan edilmiş olup, her bütçeye uygun fiyatlarla alıcılarını beklemektedir. Satışa sunulan araçlar arasında çeşitli marka ve modeller mevcut olup, bu araçlar arasında 1 milyon Türk Lirası'nın altında fiyatlarla satılan pek çok otomobil bulunmaktadır.

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Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024, 09:50 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 09:50
Devlet 319.500 TL’ye, 340.000 TL’ye 2.el araba satışına başladı: FORD, LAND ROVER, PEUGEOT, MERCEDES - BENZ vitrinde

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Araç satın almak isteyenler için önemli bir fırsat geldi. Devlet kurumları, ellerindeki kullanmadıkları arabaları uygun fiyatlarla satışa çıkardı. Bu durum, ikinci el otomobil pazarında heyecan yaratırken, araba fiyatları ve arabaların özellikleri de merak konusu oldu. Bu haberimizde, devlet kurumlarının satışa çıkardığı araçların fiyatlarını, özelliklerini ve satış detaylarını ele alacağız.

Fiyatlar ve Özellikler

Satışa çıkarılan araçların fiyatları oldukça makul seviyelerde. İkinci el araba pazarında yükselen fiyatlara karşı, devlet kurumlarının bu satış hamlesi, uygun fiyatlı ve özellik bakımından iyi durumda olan araçları satın alma fırsatı sunuyor. Arabaların modelleri, kilometreleri ve genel özellikleri çeşitlilik gösteriyor, bu da alıcılar için geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor.

Satıştaki Araçların Modelleri ve Sayıları

Devlet kurumlarının satışa çıkardığı araçlar arasında farklı marka ve modellerde arabalar bulunuyor. Bu araçların modelleri arasında sedan, hatchback, SUV ve ticari araçlar gibi çeşitli tipler mevcut. Bu çeşitlilik, farklı ihtiyaçlara ve tercihlere sahip alıcılar için uygun seçenekler sunuyor.

Satışa çıkarılan araçların sayısı da oldukça fazla. Bu, geniş bir ikinci el araç stoğu anlamına geliyor ve alıcıların tercih edebileceği çok sayıda seçenek sunuyor. Farklı kurumlar tarafından sunulan bu araçlar, farklı fiyat aralıklarında ve çeşitli özelliklerde bulunuyor.

Satış Detayları ve Süreç

Satışa katılmak ve bu uygun fiyatlı ikinci el araçları satın almak için belirli şartlar bulunuyor. Genellikle bu tür satışlarda, araçların bulunduğu yerleri ziyaret etmek ve araçları incelemek mümkün oluyor. Ayrıca, satış işlemleri genellikle online platformlar üzerinden yapılıyor, bu da katılımı kolaylaştırıyor.

Bu tür satışların belirli bir süresi ve son başvuru tarihi bulunuyor. İlgilenen alıcıların, bu tarihlere dikkat etmeleri ve başvurularını zamanında yapmaları gerekiyor. Bu, araçların hızlı bir şekilde satılabileceği göz önüne alındığında, oldukça önemli bir nokta.

Ford MONDEO

Peugeout 807

LAND ROVER

MERCEDES C 180

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