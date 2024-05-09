1 Milyon TL Bütçe ile Satın Alabileceğiniz Üç Heyecan Verici SUV Modeli! Otomobil Almak İsteyenler Dikkat!

Fiat Egea Cross, SUV karoserine sahip Egea'nın manuel vitesli ve benzinli motorlu versiyonudur. Klasik ve kullanışlı tasarımıyla öne çıkan Egea Cross, 1.4 litrelik T-Jet motorla 150 beygir güç ve 250 Nm tork sağlıyor. Geniş iç hacmi ve pratik donanım özellikleriyle dikkat çeken Egea Cross, fiyat-performans açısından cazip bir seçenek sunuyor.
SWM G03F, Çinli bir markanın SUV kategorisindeki temsilcisidir. Güçlü ve sağlam tasarımıyla dikkat çeken SWM G03F, 1.5 litrelik turbo benzinli motorla 156 beygir güç ve 230 Nm tork sağlıyor. Geniş bagaj hacmi ve yüksek sürüş pozisyonuyla öne çıkan SWM G03F, arazide de rahatlıkla kullanılabilir.
Tercihler kişisel ihtiyaçlara ve bütçeye göre değişir. Fiat Egea Cross, fiyat-performans odaklı alıcılar için idealdir. MG ZS, modern ve şık tasarıma önem verenler için cazip bir tercih. SWM G03F ise güçlü ve büyük bir araç arayanlar için mükemmel bir modeldir.