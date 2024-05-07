Dacia Sandero, Skoda Kamiq, Dacia Duster, Nissan Qashqai... 760.000 TL’ye satılıyorlar!

ÖTV muafiyeti, engelli vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Bu sayede, araç sahibi olmak isteyenler, uygun fiyatlarla ihtiyaçlarına uygun bir otomobil sahibi olabiliyorlar. Bu, hem ekonomik bir avantaj sağlıyor hem de engelli bireylerin mobilite ihtiyaçlarını karşılıyor.