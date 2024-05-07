Dacia Sandero, Skoda Kamiq, Dacia Duster, Nissan Qashqai... 760.000 TL’ye satılıyorlar!

Nissan Markasının ÖTV'siz Fiyatları
- Nissan Juke: 1.518.000 TL'ye satılırken, ÖTV muafiyeti sonrası fiyat 843.000 TL oluyor.
- Nissan Qashqai: 1.591.000 TL fiyatından, ÖTV muafiyeti ile 885.000 TL'ye iniyor.
Skoda Markasının ÖTV'siz Fiyatları
- Skoda Kamiq: 1.539.000 TL fiyatından, ÖTV muafiyeti ile 855.000 TL'ye düşüyor.
ÖTV Muafiyetli Araç Satın Almanın Püf Noktaları
ÖTV muafiyeti ile araç satın almayı düşünenler, araç fiyatlarını iyi araştırmalı ve ihtiyaçlarına en uygun aracı seçmelidirler. Ayrıca, bu hakkın 5 yılda bir kullanılabileceği ve erken satış durumunda ÖTV'nin geri ödeneceği unutulmamalıdır.
ÖTV Muafiyeti Nedir ve Kimleri Kapsar?
ÖTV muafiyeti, yüzde 90 ve üzerinde engeli olan vatandaşlara sağlanan bir vergi avantajıdır. Bu muafiyetle, araç fiyatlarındaki ÖTV maliyeti düşürülerek daha uygun fiyatlarla otomobil sahibi olunması sağlanır.
ÖTV Muafiyetli Araçları Kimler Satın Alabilir?
ÖTV muafiyetli araçları, yüzde 90 ve üzeri engeli olan bireyler veya onların adlarına hareket eden vasileri satın alabilir.
ÖTV Muafiyeti İle Alınan Araçlar Ne Kadar Süre Kullanılabilir?
ÖTV muafiyeti ile alınan araçlar, 5 yıl süreyle satılamaz. Bu süreden önce satılması durumunda, muaf olunan ÖTV tutarı devlete geri ödenir.
ÖTV Muafiyetli Araç Satın Almak İçin Nereye Başvurulmalı?
ÖTV muafiyetli araç satın almak için, yetkili araç bayilerine başvurulabilir. Satın alma süreci bu bayiler aracılığıyla yürütülmektedir.