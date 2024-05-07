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Dacia Sandero, Skoda Kamiq, Dacia Duster, Nissan Qashqai... 760.000 TL'ye satılıyorlar!

Türkiye'de sıfır kilometre otomobillerde ÖTV muafiyeti, yüzde 90 ve üzerinde engeli olan vatandaşlara tanınan önemli bir hak olarak biliniyor. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), otomobil fiyatlarını ciddi şekilde etkileyen bir vergi türüdür. ÖTV muafiyeti, bu verginin alınmaması anlamına geliyor ve bu da araç fiyatlarının önemli ölçüde düşmesini sağlıyor. Engelli bireyler için sağlanan bu avantaj, hem araç sahibi olmayı kolaylaştırıyor hem de mobiliteyi artırıyor. Böylece, ÖTV muafiyeti sayesinde, engelli vatandaşlar uygun fiyatlarla araç sahibi olma fırsatını elde ediyorlar.

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Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 08:30 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 08:30
Dacia Sandero, Skoda Kamiq, Dacia Duster, Nissan Qashqai... 760.000 TL’ye satılıyorlar!

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ÖTV muafiyeti, engelli vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Bu sayede, araç sahibi olmak isteyenler, uygun fiyatlarla ihtiyaçlarına uygun bir otomobil sahibi olabiliyorlar. Bu, hem ekonomik bir avantaj sağlıyor hem de engelli bireylerin mobilite ihtiyaçlarını karşılıyor.

ÖTV Muafiyetinin Şartları ve Uygulama Süreci

ÖTV muafiyetinden yararlanmak isteyenlerin, yüzde 90 ve üzerinde engelli olduklarını gösteren bir rapora sahip olmaları gerekiyor. Bu muafiyetle alınan araçlar, 5 yıl süreyle satılamıyor. Satılırsa, muafiyetten yararlanılan ÖTV tutarı devlete geri ödeniyor.

ÖTV Muafiyetinin Sağladığı Avantajlar

ÖTV muafiyeti, engelli vatandaşlara araç satın alırken ciddi bir ekonomik avantaj sağlıyor. ÖTV'nin yüzde 40-45 civarında bir maliyet oluşturduğu düşünüldüğünde, bu muafiyetle alınan araçlar oldukça uygun fiyatlara geliyor.

Sıfır Kilometre Otomobilde ÖTV Muafiyetli Fiyatlar Nasıl Belirlenir?

Sıfır kilometre otomobillerin ÖTV muafiyetli fiyatları, araçların vergisiz fiyatlarına göre belirleniyor. ÖTV ve KDV eklendiğinde araç fiyatları artıyor, ancak muafiyet durumunda sadece KDV ekleniyor ve araç fiyatı önemli ölçüde düşüyor.

ÖTV Muafiyetli Satışların Özellikleri ve Kısıtlamaları

ÖTV muafiyeti ile araç satın alanlar, bu hakkı 5 yılda bir kullanabiliyorlar. Satın alınan araçların 5 yıl içinde satılması durumunda, muaf olunan ÖTV tutarı devlete geri ödeniyor. Bu kısıtlama, muafiyetin ticari amaçlarla kullanılmasını engellemeyi amaçlıyor.

Mayıs 2024 İçin ÖTV Muafiyetli Otomobillerin Fiyatları

2024 yılı Mayıs ayında, birçok marka ve modelde ÖTV muafiyetli fiyatlar oldukça uygun seviyelerde açıklandı. İşte bazı markaların ve modellerin güncel fiyatları:

Renault Markasının ÖTV'siz Fiyatları

- Renault Captur: 1.550.000 TL'lik fiyat, ÖTV muafiyeti ile 861.000 TL'ye düşüyor.

Dacia Markasının ÖTV'siz Fiyatları

- Dacia Sandero Stepway: 1.066.000 TL olan fiyat, ÖTV muafiyeti ile 593.000 TL'ye iniyor.

- Dacia Duster: 1.366.000 TL'ye satılırken, ÖTV muafiyeti ile 760.000 TL oluyor.

Toyota Markasının ÖTV'siz Fiyatları

- Toyota Corolla: 1.512.000 TL olan fiyat, ÖTV muafiyeti ile 840.000 TL'ye düşüyor.

Nissan Markasının ÖTV'siz Fiyatları

- Nissan Juke: 1.518.000 TL'ye satılırken, ÖTV muafiyeti sonrası fiyat 843.000 TL oluyor.

- Nissan Qashqai: 1.591.000 TL fiyatından, ÖTV muafiyeti ile 885.000 TL'ye iniyor.

Skoda Markasının ÖTV'siz Fiyatları

- Skoda Kamiq: 1.539.000 TL fiyatından, ÖTV muafiyeti ile 855.000 TL'ye düşüyor.

ÖTV Muafiyetli Araç Satın Almanın Püf Noktaları

ÖTV muafiyeti ile araç satın almayı düşünenler, araç fiyatlarını iyi araştırmalı ve ihtiyaçlarına en uygun aracı seçmelidirler. Ayrıca, bu hakkın 5 yılda bir kullanılabileceği ve erken satış durumunda ÖTV'nin geri ödeneceği unutulmamalıdır.

ÖTV Muafiyeti Nedir ve Kimleri Kapsar?

ÖTV muafiyeti, yüzde 90 ve üzerinde engeli olan vatandaşlara sağlanan bir vergi avantajıdır. Bu muafiyetle, araç fiyatlarındaki ÖTV maliyeti düşürülerek daha uygun fiyatlarla otomobil sahibi olunması sağlanır.

ÖTV Muafiyetli Araçları Kimler Satın Alabilir?

ÖTV muafiyetli araçları, yüzde 90 ve üzeri engeli olan bireyler veya onların adlarına hareket eden vasileri satın alabilir.

ÖTV Muafiyeti İle Alınan Araçlar Ne Kadar Süre Kullanılabilir?

ÖTV muafiyeti ile alınan araçlar, 5 yıl süreyle satılamaz. Bu süreden önce satılması durumunda, muaf olunan ÖTV tutarı devlete geri ödenir.

ÖTV Muafiyetli Araç Satın Almak İçin Nereye Başvurulmalı?

ÖTV muafiyetli araç satın almak için, yetkili araç bayilerine başvurulabilir. Satın alma süreci bu bayiler aracılığıyla yürütülmektedir.

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