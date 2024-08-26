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Volkswagen Golf, Audi A6! 306.000 TL'ye devletten satılık ikinci el otomobiller

Devlet internet üzerinden ihale ile otomobil satmaya devam ediyor. Satılan araçlar piyasa fiyatlarının çok altında olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye'de kamu kurumları tarafından düzenlenen çeşitli satış etkinlikleri, vatandaşlar için cazip fırsatlar sunabiliyor. Bu satışlardan belki de en cazip olanı, Ticaret Bakanlığı tarafından yönetilen ikinci el otomobil satışlarıdır. Yeni yayınlanan ilanlar, araç ihtiyacı olan vatandaşlar için oldukça avantajlı imkanlar barındırıyor.

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Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 12:55 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 13:09
Volkswagen Golf, Audi A6! 306.000 TL’ye devletten satılık ikinci el otomobiller

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Türkiye'deki kamu kurumları, devletin önderliğinde gerçekleştirilen otomobil ihalelerini sürdürüyor ve bu süreç, satılan araçların piyasa değerlerinin çok altında olmasıyla büyük ilgi görüyor. Özellikle Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen ikinci el otomobil satışları, vatandaşlara önemli ekonomik avantajlar sunarak dikkat çekmekte. İnternet üzerinden erişilebilen bu ihalelerde, her yeni ilan, uygun fiyatlı araçlar arayanlar için kaçırılmaz fırsatlar barındırıyor. Kamu tarafından sunulan bu fırsatlar, hem bireysel alıcıların hem de ticari kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geniş bir yelpazede araç seçenekleri sunuyor.

Satış Süreci: Nasıl İşliyor?

İkinci el araçların satışı, Ticaret Bakanlığı'nın organize ettiği e-ihale sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu sistemde, alıcılar internet üzerinden tekliflerini sunabiliyorlar ve tüm süreç diğer teklif verenlerden bağımsız, adil ve güvenli bir ortamda yürütülüyor. Araç için teklif vermek isteyenlerin, tekliflerinin yüzde onluk bir kısmını geçici teminat olarak yatırmaları gerekmekte. Bu teminat, ihale süreci sonunda en yüksek teklifi veren kişiye aracı alma hakkı sağlıyor ve kazanılamayan ihaler sonrası iade ediliyor.

Güvenlik ve Şeffaflık

Devletin bu sistemle yürüttüğü satışlar, ekstra bir güvenlik ve şeffaflık katmanı da sunuyor. Araçların mevcut durumları hakkında detaylı bilgiler, online platform üzerinden erişilebilen ekspertiz raporları ile sağlanıyor. Bu, alıcıların hem teklif miktarlarını hem de aracın değerini doğru bir şekilde belirlemelerine olanak tanıyor. Dolandırıcılık veya yanıltma riski bu sistemde yok.

Öne Çıkan İhaleler İşte Ticaret Bakanlığı tarafından satışa sunulan bazı özel araçlar ve ihale detayları:

Model: Volkswagen GOLF 1.9 TDI

Yıl: 2008, Kilometre: 392257, Vites: Manuel

Motor Hacmi: 1896, Yakıt Tipi: Dizel

Başlangıç Bedeli: 306.000 ₺, İhale Bitiş Tarihi: 27 Ağustos 2024, 10:05

İhale No: 2407ANT20240035A1238

Model: Audi A6

Yıl: 2003, Kilometre: 481326, Vites: Manuel

Motor Hacmi: 2496, Yakıt Tipi: Dizel

Başlangıç Bedeli: 363.000 ₺, İhale Bitiş Tarihi: 27 Ağustos 2024, 10:40

İhale No: 2407ANT20240162A1245

Daha fazla bilgi ve ihaleler için e-ihale.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Bu platform, yukarıda belirtilen araçlar dâhil olmak üzere çok daha fazlasına ulaşmanızı sağlayacak.

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