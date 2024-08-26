Volkswagen Golf, Audi A6! 306.000 TL’ye devletten satılık ikinci el otomobiller

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Türkiye'deki kamu kurumları, devletin önderliğinde gerçekleştirilen otomobil ihalelerini sürdürüyor ve bu süreç, satılan araçların piyasa değerlerinin çok altında olmasıyla büyük ilgi görüyor. Özellikle Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen ikinci el otomobil satışları, vatandaşlara önemli ekonomik avantajlar sunarak dikkat çekmekte. İnternet üzerinden erişilebilen bu ihalelerde, her yeni ilan, uygun fiyatlı araçlar arayanlar için kaçırılmaz fırsatlar barındırıyor. Kamu tarafından sunulan bu fırsatlar, hem bireysel alıcıların hem de ticari kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geniş bir yelpazede araç seçenekleri sunuyor.

Satış Süreci: Nasıl İşliyor? İkinci el araçların satışı, Ticaret Bakanlığı'nın organize ettiği e-ihale sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu sistemde, alıcılar internet üzerinden tekliflerini sunabiliyorlar ve tüm süreç diğer teklif verenlerden bağımsız, adil ve güvenli bir ortamda yürütülüyor. Araç için teklif vermek isteyenlerin, tekliflerinin yüzde onluk bir kısmını geçici teminat olarak yatırmaları gerekmekte. Bu teminat, ihale süreci sonunda en yüksek teklifi veren kişiye aracı alma hakkı sağlıyor ve kazanılamayan ihaler sonrası iade ediliyor.