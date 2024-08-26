Volkswagen Golf, Audi A6! 306.000 TL’ye devletten satılık ikinci el otomobiller

Türkiye'deki kamu kurumları, devletin önderliğinde gerçekleştirilen otomobil ihalelerini sürdürüyor ve bu süreç, satılan araçların piyasa değerlerinin çok altında olmasıyla büyük ilgi görüyor. Özellikle Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen ikinci el otomobil satışları, vatandaşlara önemli ekonomik avantajlar sunarak dikkat çekmekte. İnternet üzerinden erişilebilen bu ihalelerde, her yeni ilan, uygun fiyatlı araçlar arayanlar için kaçırılmaz fırsatlar barındırıyor. Kamu tarafından sunulan bu fırsatlar, hem bireysel alıcıların hem de ticari kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geniş bir yelpazede araç seçenekleri sunuyor.