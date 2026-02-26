CANLI YAYIN

5 popüler model karşılaştırıldı: Elektrikli araç mı yoksa benzinli mi daha ekonomik?

İngiltere'de otomobil editörü Rob Hull ve Auto Express ekibi, 25 Şubat 2026'da yayınladıkları raporla, elektrikli araçların 36 bin mil sonundaki toplam sahip olma maliyetini benzinli araçlarla kıyasladı. Araştırma, yüksek amortisman ve sigorta maliyetleri nedeniyle elektrikli araçların sanılanın aksine her zaman daha ucuz olmadığını somut verilerle ortaya koydu.

Auto Express uzmanları, Şubat 2026 itibarıyla beş farklı otomobil modelini inceleyerek elektrikli ve benzinli araçların finansal verimliliğini karşılaştırdı. Yapılan analizde, evde şarj imkanı olanların yakıtta %70 tasarruf sağladığı ancak ikinci el değer kaybı ve yüksek kasko masrafları sebebiyle çoğu modelde benzinli seçeneğin daha ekonomik kaldığı görüldü.

Yapılan kapsamlı araştırmaya göre, elektrikli araçlar (EV) her zaman benzinli modellerden daha ekonomik değil.

📉 AMORTİSMAN VE İKİNCİ EL DEĞER KAYBI ANALİZİ

Elektrikli araç sahiplerinin en büyük maliyet kalemi şarj değil, aracın kapıdan çıktığı anda kaybettiği değer oluyor. Araştırma, EV modellerinin benzinli muadillerine göre çok daha hızlı "eridiğini" gösteriyor.

Araç Modeli3 Yıl Sonra Kalan Değer (%)Toplam Değer Kaybı (£)
Vauxhall Corsa (Benzin)%4711.605 £
Vauxhall Corsa (Elektrik)%3318.379 £
Volkswagen Golf (Benzin)%4417.876 £
Volkswagen ID.3 (Elektrik)%4221.336 £
BMW 4 Serisi (Benzin)%5023.490 £
BMW i4 (Elektrik)%4031.595 £

Elektrikli araçları evde şarj etmek, benzin maliyetine kıyasla %70'e varan devasa bir tasarruf sağlıyor.

🔋 ŞARJ VE YAKIT MALİYETİ: EV VS. KAMU İSTASYONU

Yakıt maliyetleri arasındaki uçurum, şarjın nerede yapıldığına göre radikal şekilde değişiyor. Evde şarj (KDV %5) ile kamuya açık hızlı şarj (KDV %20) arasındaki fark, tüm finansal dengeyi bozabiliyor.

Model KarşılaştırmasıBenzin Maliyeti (36 bin mil)EV Evde Şarj MaliyetiEV Kamu Hızlı Şarj Maliyeti
VW Golf vs ID.33.897 £1.562 £4.500 £+
Vauxhall Corsa4.283 £1.314 £3.800 £+
BMW 4 vs i45.044 £1.694 £4.900 £+

Elektrikli araçların yüksek satın alma fiyatı ve hızlı değer kaybı, yakıttan edilen tasarrufu çoğu zaman sıfırlıyor.

Önemli Not: Kamu istasyonlarını düzenli kullanan bir elektrikli araç sahibi, benzinli bir araçtan %15 daha fazla yakıt/enerji maliyetiyle karşılaşabiliyor.

🛠️ BAKIM, SİGORTA VE VERGİ GİDERLERİ

Elektrikli araçların motor yapısı gereği servis maliyetleri daha düşük olsa da, yüksek teknoloji içeren parçalar sigorta primlerini yukarı çekiyor.

Gider Kalemi (3 Yıllık Toplam)Benzinli OrtalamaElektrikli OrtalamaFark
Servis & Bakım550 £ - 980 £270 £ - 600 £EV 300 £ Daha Ucuz
Sigorta Primleri1.000 £ - 3.800 £1.000 £ - 4.700 £EV 1.000 £ Daha Pahalı
Yol Vergisi (VED)390 £ - 1.240 £390 £ - 1.240 £Eşit

🏁 GENEL TOPLAM: HANGİSİ KAZANDI?

36.000 mil ve 3 yıllık kullanım sonunda ortaya çıkan net tablo:

  1. Vauxhall Corsa: Benzinli model 3.087 £ daha avantajlı.

  2. Ford Puma: Elektrikli model sadece 33 £ daha ucuz (Fark önemsiz).

  3. VW Golf/ID.3: Benzinli model 1.292 £ daha avantajlı.

  4. Skoda Elroq/Karoq: Elektrikli model 4.510 £ daha ucuz (Tek kesin zafer).

  5. BMW 4/i4: Benzinli model 5.674 £ daha avantajlı.

Elektrikli modeller, 3 yılın sonunda benzinli rakiplerine göre ikinci el piyasasında çok daha fazla değer kaybediyor.

❓ SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Neden elektrikli araçların sigortası daha pahalı?

Elektrikli araçların onarım maliyetlerinin yüksek olması ve uzman teknisyen ihtiyacı, sigorta şirketlerinin primleri %25'e varan oranlarda artırmasına neden oluyor.

Hangi sürücü profili için elektrikli araç hala mantıklı?

Yıllık kilometresi çok yüksek olan ve aracını kesinlikle ev tarifesiyle şarj edebilen sürücüler için elektrikli araçlar hala uzun vadede kar getirebilir.

: Elektrikli araçla gerçekten kar etmek için aracı evde şarj etmek ve uzun yıllar kullanmak gerekiyor. (Fotoğraflar Volkswagen ve Takvim Fotoğraf Arşivi'nden alınmıştır)

İkinci el elektrikli araç almak riskli mi?

Amortisman oranlarının yüksek olması, ikinci el alıcıları için bir avantajdır. İlk sahibinin yaşadığı büyük değer kaybı, ikinci el alıcısına çok daha uygun fiyata teknolojik bir araç edinme şansı tanır.

Hangi sürücü profili elektrikli araçla "kesin" tasarruf eder?

Eğer yıllık 15.000 milden fazla yol yapıyorsanız, aracınızı evinizde gece tarifesiyle şarj edebiliyorsanız ve aracı en az 5 yıl kullanmayı planlıyorsanız; yüksek amortisman (değer kaybı) giderini yakıt tasarrufuyla amorti edebilirsiniz.

