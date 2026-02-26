5 popüler model karşılaştırıldı: Elektrikli araç mı yoksa benzinli mi daha ekonomik?

Yıllık kilometresi çok yüksek olan ve aracını kesinlikle ev tarifesiyle şarj edebilen sürücüler için elektrikli araçlar hala uzun vadede kar getirebilir.

Hangi sürücü profili için elektrikli araç hala mantıklı?

Elektrikli araçların onarım maliyetlerinin yüksek olması ve uzman teknisyen ihtiyacı, sigorta şirketlerinin primleri %25'e varan oranlarda artırmasına neden oluyor.

Neden elektrikli araçların sigortası daha pahalı?

Elektrikli modeller, 3 yılın sonunda benzinli rakiplerine göre ikinci el piyasasında çok daha fazla değer kaybediyor.

: Elektrikli araçla gerçekten kar etmek için aracı evde şarj etmek ve uzun yıllar kullanmak gerekiyor. (Fotoğraflar Volkswagen ve Takvim Fotoğraf Arşivi'nden alınmıştır)

İkinci el elektrikli araç almak riskli mi?

Amortisman oranlarının yüksek olması, ikinci el alıcıları için bir avantajdır. İlk sahibinin yaşadığı büyük değer kaybı, ikinci el alıcısına çok daha uygun fiyata teknolojik bir araç edinme şansı tanır.

Hangi sürücü profili elektrikli araçla "kesin" tasarruf eder?

Eğer yıllık 15.000 milden fazla yol yapıyorsanız, aracınızı evinizde gece tarifesiyle şarj edebiliyorsanız ve aracı en az 5 yıl kullanmayı planlıyorsanız; yüksek amortisman (değer kaybı) giderini yakıt tasarrufuyla amorti edebilirsiniz.