PODCAST CANLI YAYIN

Otomobilde Aralık Fırsatı: Toyota Corolla Cross ve Fiat Grande Panda Hibrit Fiyatları Şaşırttı

Otomobil dünyasında yılın son ayı, beraberinde dev kampanyaları ve yeni model girişlerini getirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim Logo

Japon devi Toyota, popüler SUV modeli Corolla Cross için liste fiyatlarını adeta yeniden yazarken, İtalyan üretici Fiat ise merakla beklenen Grande Panda modelinin hibrit versiyonunu Türkiye pazarında satışa sundu.

Takvim Logo

FİAT'IN YENİ KOZU: GRANDE PANDA HİBRİT TÜRKİYE'DE

Fiat, elektrikli versiyonunun ardından Grande Panda'nın merakla beklenen hafif hibrit (MHEV) seçeneğini de Türkiye'de yollara çıkardı. Modern ve köşeli tasarımıyla dikkat çeken Grande Panda, ekonomik sürüşü kompakt boyutlarla birleştiriyor.

  • 1.2 litrelik turbo benzinli motor ve elektrikli destek ünitesi toplamda 110 beygir güç üretiyor.

  • eDCT şanzıman ile entegre çalışan sistem, 100 kilometrede ortalama 5 litre yakıt tüketimi vadediyor.

  • 412 litrelik bagaj hacmi, hibrit sistemin kompakt yapısı sayesinde elektrikli modele göre daha fazla alan sunuyor.

Takvim Logo

GRANDE PANDA HİBRİT ARALIK 2025 SATIŞ FİYATLARI

Donanım Paketi Liste Fiyatı
Grande Panda 1.2 MHEV 110HP Icon 1.599.900 TL
Grande Panda 1.2 MHEV 110HP La Prima 1.699.900 TL

Takvim Logo

HİBRİT TEKNOLOJİSİNDE SEÇENEKLER ÇOĞALIYOR

Toyota Corolla Cross, daha üst segmentte genişlik ve performans arayanlara hitap ederken; Fiat Grande Panda Hibrit, şehir içi pratikliği ve daha ulaşılabilir fiyat etiketiyle öne çıkıyor. Her iki model de Aralık ayına özel avantajlarla otomobil severlere çevre dostu ve ekonomik alternatifler sunuyor. Markaların stoklarla sınırlı bu kampanyaları, yıl sonu hedeflerine ulaşmak adına sunduğu en güçlü teklifler olarak değerlendiriliyor.

Takvim Logo

Toyota Corolla Cross Fiyatlarında Büyük Revizyon

Toyota, hibrit teknolojisini geniş kitlelere ulaştırma stratejisi kapsamında Corolla Cross modelinde ciddi bir indirim sürecine girdi. Özellikle C-SUV segmentinde yer alan bu model, sunulan avantajlarla birlikte benzinli rakipleriyle rekabet edebilecek seviyelere geriledi.

Takvim Logo

  • 1.8 litrelik hibrit motor teknolojisi sayesinde şehir içi kullanımlarda yüksek yakıt tasarrufu sağlanıyor.

  • 140 beygirlik sistem gücü ve e-CVT şanzıman ile konforlu bir sürüş deneyimi sunuluyor.

  • 433 litrelik bagaj hacmi ve geniş iç mekanıyla aileler için ideal bir tercih haline geliyor.

Takvim Logo

Corolla Cross Aralık 2025 Güncel Fiyat Listesi

Model Versiyonu Kampanyalı Fiyat
1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.435.000 TL
1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.544.000 TL
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 3.095.000 TL
Takvim Logo

Fotoğraflar: Toyota, Fiat