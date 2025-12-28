Otomobilde Aralık Fırsatı: Toyota Corolla Cross ve Fiat Grande Panda Hibrit Fiyatları Şaşırttı

GRANDE PANDA HİBRİT ARALIK 2025 SATIŞ FİYATLARI
|Donanım Paketi
|Liste Fiyatı
|Grande Panda 1.2 MHEV 110HP Icon
|1.599.900 TL
|Grande Panda 1.2 MHEV 110HP La Prima
|1.699.900 TL
|Model Versiyonu
|Kampanyalı Fiyat
|1.8 Hybrid Flame e-CVT
|2.435.000 TL
|1.8 Hybrid Passion e-CVT
|2.544.000 TL
|1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT
|3.095.000 TL