Yaz ayına arabayla girin! Toyota Corolla ve Fiat Egea toplam 122.000 TL indirim ve faizsiz taşıt kredisi müjdesi!

Toyota , Corolla almak isteyenlere yönelik bir diğer cazip teklifini de duyurdu. 150.000 TL'ye kadar kredi kullanımında 12 ay vade ile %0 faiz imkanı sunuluyor. Bu, özellikle yüksek fiyatlı otomobil piyasasında büyük bir avantaj sağlıyor.

Yeni Corolla, sadece fiyat avantajıyla değil, aynı zamanda sunulan teknoloji ve güvenlik donanımlarıyla da dikkat çekiyor. Tüm modellerde standart olarak sunulan Toyota Safety Sense 3 Akıllı Güvenlik Sistemi, sürüş güvenliğinizi maksimum seviyeye çıkarıyor. Ayrıca, gelişmiş T-MATE teknolojisi sayesinde her yolculuk daha konforlu ve keyifli hale geliyor.

Tavsiye Edilen Diğer Kampanyalı Fiyatlar

Toyota ayrıca, 1.4 Fire 95 HP modeli için de özel bir fiyat teklifi sunuyor:

Manuel Şanzıman, Benzinli: Kampanyalı anahtar teslim fiyatı 969.900 TL.

Bu indirimler, özellikle sedan araç piyasasında önemli bir alternatif sunarken, Toyota'nın müşteri memnuniyetini artırma yönündeki çabalarını da gösteriyor. Mayıs ayı sonuna kadar sürecek olan bu fırsatlar, Corolla almayı düşünenler için kaçırılmayacak bir şans olarak öne çıkıyor.