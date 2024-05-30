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Yaz ayına arabayla girin! Toyota Corolla ve Fiat Egea toplam 122.000 TL indirim ve faizsiz taşıt kredisi müjdesi!

Türkiye pazarında geniş bir kullanıcı kitlesi bulunan Toyota Corolla ve Fiat Egea, özellikle yakıt ekonomisi ve geniş iç hacmi ile dikkat çekiyor. Mayıs ayı kampanyası kapsamında Toyota Corolla ve Fiat Egea, oldukça cazip fiyatlarla satışa sunuluyor.

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 09:22 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 09:22
Yaz ayına arabayla girin! Toyota Corolla ve Fiat Egea toplam 122.000 TL indirim ve faizsiz taşıt kredisi müjdesi!

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Otomobil severler için heyecan verici gelişmeler yaşanıyor! Mayıs ayı itibarıyla, otomobil dünyasının iki dev ismi olan Toyota ve Fiat, popüler modelleri Corolla ve Egea için büyük indirim kampanyalarını duyurdu. Bu kampanyalar, yeni bir araç sahibi olmayı planlayanlar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor ve otomobil piyasasında büyük bir hareketlilik yaratması bekleniyor.

Toyota İndirim Detayları ve Fiyat Listesi

Toyota'nın yaptığı son dakika açıklamasına göre, Corolla'nın normal satış fiyatı olan 1 milyon 346 bin 500 liradan, indirimle 1 milyon 260 bin lira gibi cazip bir fiyata düşürüldüğü görülüyor. İşte güncellenen Corolla fiyat listesi:

1.5 Vision Plus Multidrive S: Normal fiyatı 1.346.500 TL iken, kampanyalı fiyatı 1.260.000 TL.

1.5 Dream Multidrive S: 1.429.000 TL

1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 1.512.500 TL

1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 1.615.000 TL

1.5 Passion X-Pack Multidrive S: 1.727.500 TL

Sıfır Faizli Kredi Seçeneği

Toyota, Corolla almak isteyenlere yönelik bir diğer cazip teklifini de duyurdu. 150.000 TL'ye kadar kredi kullanımında 12 ay vade ile %0 faiz imkanı sunuluyor. Bu, özellikle yüksek fiyatlı otomobil piyasasında büyük bir avantaj sağlıyor.

Yeni Corolla, sadece fiyat avantajıyla değil, aynı zamanda sunulan teknoloji ve güvenlik donanımlarıyla da dikkat çekiyor. Tüm modellerde standart olarak sunulan Toyota Safety Sense 3 Akıllı Güvenlik Sistemi, sürüş güvenliğinizi maksimum seviyeye çıkarıyor. Ayrıca, gelişmiş T-MATE teknolojisi sayesinde her yolculuk daha konforlu ve keyifli hale geliyor.

Tavsiye Edilen Diğer Kampanyalı Fiyatlar

Toyota ayrıca, 1.4 Fire 95 HP modeli için de özel bir fiyat teklifi sunuyor:

  • Manuel Şanzıman, Benzinli: Kampanyalı anahtar teslim fiyatı 969.900 TL.

Bu indirimler, özellikle sedan araç piyasasında önemli bir alternatif sunarken, Toyota'nın müşteri memnuniyetini artırma yönündeki çabalarını da gösteriyor. Mayıs ayı sonuna kadar sürecek olan bu fırsatlar, Corolla almayı düşünenler için kaçırılmayacak bir şans olarak öne çıkıyor.

Fiat Egea 1.4 Fire 95 HP Easy versiyonunun 2024 model yılı için belirlenen fiyatları şu şekildedir:

  • Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.007.900 TL
  • Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 969.900 TL

Bu fiyatlar, Fiat'ın sunduğu çeşitli kampanyalar ve finansman seçenekleri ile kullanıcılar için daha cazip hale getiriliyor. Anahtar teslim fiyatı, aracın tüm vergiler dahil olacak şekilde teslim alınabileceği fiyatı ifade ederken, kredi kampanyalı liste fiyatı ise belirli kredi koşulları ile sunulan özel fiyatı temsil ediyor.

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