NİSSAN CEPHESİ: NAKİT İNDİRİM VE FAİZSİZ KREDİ DÖNEMİ
Nissan, Mart ayına özel hazırladığı kampanyalarla özellikle KOBİ ve bireysel müşterileri hedefliyor. Sevilen SUV modeli Qashqai ve şehir içi kullanımın favorisi Juke modellerinde ödeme kolaylıkları ön plana çıkıyor.
Model Bazlı Güncel Fiyat Tablosu
|Model
|Liste Fiyatı
|Kampanyalı Nakit Fiyatı
|Avantaj / Kredi
|Qashqai 1.3 DIG-T Designpack
|2.695.600 TL
|2.362.600 TL
|333.000 TL İndirim
|Qashqai Mild Hybrid Skypack
|3.113.500 TL
|2.732.600 TL
|380.900 TL İndirim
|Nissan Juke
|-
|-
|100.000 TL İndirim + 240.000 TL / 12 Ay %0 Faiz
|Townstar Van (KOBİ)
|1.211.000 TL'den başlar
|-
|50.000 TL İndirim veya 1 Milyon TL %0 Faiz