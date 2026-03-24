Nissan Mart 2026 kampanyası hangi modelleri kapsıyor?

Kampanya temel olarak Qashqai, Juke ve ticari segmentteki Townstar modellerini kapsamaktadır. Qashqai e-POWER modellerinde ise 100 bin TL nakit alım desteği sunulmaktadır.

Elektrikli Toyota C-HR+ Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Avrupa teslimatları başlayan C-HR+ modelinin Türkiye lansman tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı, ancak Avrupa satışlarını takiben yılın ikinci yarısında beklendiği öngörülüyor.

Nissan Townstar için KOBİ avantajları nelerdir?

KOBİ müşterileri için 50 bin TL nakit indirimi veya 1 milyon TL'ye kadar, 3 ay ertelemeli %0 faizli ticari kredi imkanı sunuluyor.

Toyota C-HR+ şarj süresi ne kadar?

Hızlı şarj istasyonlarında (150 kW DC) 28 dakikada %80 doluluk oranına ulaşabilirken, kış aylarındaki menzil kayıpları standart olarak sunulan ısı pompası ile minimize ediliyor.