Mart ayında Nissan'dan 333 bin TL nakit indirimi ve Toyota'dan tam elektrikli hamle

Mart 2026 itibarıyla otomotiv pazarında hareketlilik artıyor. Nissan, Qashqai ve Juke modellerinde 333 bin TL'ye varan nakit indirimleri ve %0 faizli kredi fırsatlarını duyururken; Toyota, Avrupa pazarı için geliştirdiği 607 kilometre menzilli tamamen elektrikli yeni C-HR+ modelinin teslimatlarına başladı.

Nissan ve Toyota'dan Mart ayına damga vuracak iki stratejik hamle geldi. Nissan Türkiye yetkililerinin açıklamasına göre Qashqai ve Juke modellerinde dev indirimler uygulanırken, Toyota Avrupa pazarındaki en uzun menzilli elektrikli modeli olan C-HR+ için müşteri teslimatlarını resmi olarak başlattı.

OTOMOBİL DÜNYASINDA BAHAR FIRSATLARI

Mart 2026 itibarıyla otomotiv sektöründe hem kampanya hem de yeni model heyecanı yaşanıyor. Nissan, Türkiye pazarında Qashqai, Juke ve Townstar modellerinde %0 faizli kredi ve dev nakit indirimleri başlatırken; Toyota, Avrupa pazarı için merakla beklenen, 607 kilometre menzile sahip tamamen elektrikli yeni C-HR+ modelinin teslimatlarına resmi olarak başladı.

NİSSAN CEPHESİ: NAKİT İNDİRİM VE FAİZSİZ KREDİ DÖNEMİ

Nissan, Mart ayına özel hazırladığı kampanyalarla özellikle KOBİ ve bireysel müşterileri hedefliyor. Sevilen SUV modeli Qashqai ve şehir içi kullanımın favorisi Juke modellerinde ödeme kolaylıkları ön plana çıkıyor.

Model Bazlı Güncel Fiyat Tablosu

ModelListe FiyatıKampanyalı Nakit FiyatıAvantaj / Kredi
Qashqai 1.3 DIG-T Designpack2.695.600 TL2.362.600 TL333.000 TL İndirim
Qashqai Mild Hybrid Skypack3.113.500 TL2.732.600 TL380.900 TL İndirim
Nissan Juke--100.000 TL İndirim + 240.000 TL / 12 Ay %0 Faiz
Townstar Van (KOBİ)1.211.000 TL'den başlar-50.000 TL İndirim veya 1 Milyon TL %0 Faiz
Nissan'ın Qashqai modelinde yaptığı yaklaşık 380 bin TL'lik indirim, son dönemdeki en agresif fiyat revizelerinden biri. Özellikle kredi faizlerinin yüksek olduğu bu dönemde Juke modelindeki 240 bin TL'ye varan %0 faiz seçeneği, markanın pazar payını koruma stratejisini yansıtıyor.

TOYOTA CEPHESİ: TAMAMEN ELEKTRİKLİ C-HR+ SAHNEYE ÇIKTI

Japon otomotiv devi Toyota, Avrupa pazarında bir milyonun üzerinde satan C-HR serisini, tamamen elektrikli "C-HR+" ile taçlandırdı. eTNGA platformu üzerine inşa edilen araç, üç farklı versiyonla teknoloji tutkunlarına sunuluyor.

Teknik Özellikler ve Performans Verileri

  • Menzil Şampiyonu: 77 kWh batarya kapasitesine sahip uzun menzilli versiyon, tek şarjla 607 km yol kat edebiliyor.

  • Hızlı Şarj: 150 kW DC desteği sayesinde, batarya ön ısıtma teknolojisiyle sadece 28 dakikada %10'dan %80 doluluğa ulaşıyor.

  • Performans: Serinin en güçlüsü olan AWD (Dört çeker) versiyonu, 343 beygir güç üreterek 0'dan 100 km/s hıza 5.2 saniyede çıkıyor.

  • İç Donanım: 14 inçlik dev multimedya ekranı ve 7 inçlik dijital gösterge paneli standart olarak sunuluyor.

Toyota C-HR+'ın giriş seviyesi fiyatı Almanya'da 38.990 Euro olarak açıklandı. Aracın aerodinamik yapısı (0.262 sürtünme katsayısı) ve geri dönüştürülmüş plastiklerden üretilen iç mekanı, sürdürülebilir mobilite vizyonunu destekliyor.

📌 MERAK EDİLENLER

Nissan Mart 2026 kampanyası hangi modelleri kapsıyor?

Kampanya temel olarak Qashqai, Juke ve ticari segmentteki Townstar modellerini kapsamaktadır. Qashqai e-POWER modellerinde ise 100 bin TL nakit alım desteği sunulmaktadır.

Elektrikli Toyota C-HR+ Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Avrupa teslimatları başlayan C-HR+ modelinin Türkiye lansman tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı, ancak Avrupa satışlarını takiben yılın ikinci yarısında beklendiği öngörülüyor.

Nissan Townstar için KOBİ avantajları nelerdir?

KOBİ müşterileri için 50 bin TL nakit indirimi veya 1 milyon TL'ye kadar, 3 ay ertelemeli %0 faizli ticari kredi imkanı sunuluyor.

Toyota C-HR+ şarj süresi ne kadar?

Hızlı şarj istasyonlarında (150 kW DC) 28 dakikada %80 doluluk oranına ulaşabilirken, kış aylarındaki menzil kayıpları standart olarak sunulan ısı pompası ile minimize ediliyor.

Fotoğraflar Toyota ve Nissan resmi internet adreslerinden alınmıştır.