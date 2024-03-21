Audi A3, Volkswagen Passat, Volvo XC90 listede var: Devlet 157.500 TL’ye araba satıyor!

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan satışlar, alıcılar için güvenli bir alışveriş ortamı sunuyor. Tüm araçlar detaylı bir kontrol ve incelemeden geçiriliyor. Alıcılar, satın aldıkları aracın gümrükte beklemiş olması nedeniyle herhangi bir sorun yaşamıyorlar. Bu araçlar kullanılabilir durumda ve alıcılar için büyük bir fırsat oluyor.
E-İHALE SİSTEMİNDE NASIL TEKLİF VERİLİR?
E-ihale sistemine katılmak isteyenler, öncelikle Ticaret Bakanlığı'nın web sitesine kaydolmalılar. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, sisteme giriş yapabilir ve satışa sunulan araçlar hakkında bilgi edinebilirsiniz. İstediğiniz araca teklif vermek için, belirlenen başlangıç fiyatından teklifinizi girin. Süreç sonunda en yüksek teklifi veren kişi aracı satın almaya hak kazanır.
ARABANIZI NASIL TESLİM ALIRSINIZ?
Teklif verme süreci başarıyla tamamlandığında ve aracı satın alma hakkı kazandığınızda, Ticaret Bakanlığı sizinle iletişime geçer. Satın alma işlemleri ve ödeme detayları hakkında bilgilendirilirsiniz. Ödemenizi yaptıktan sonra, aracınızın teslim alınması için gereken tüm işlemler hakkında bilgi alırsınız. Genellikle, araçlar Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği bir noktada teslim edilir.