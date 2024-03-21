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Audi A3, Volkswagen Passat, Volvo XC90 listede var: Devlet 157.500 TL'ye araba satıyor!

Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomobil piyasasındaki fiyatları dengelemek amacıyla yeni bir strateji uygulamaya koydu. Bu strateji çerçevesinde, yeni araç satışları artırılarak ikinci el araç fiyatlarının düşürülmesi hedeflenmektedir. Hükümet tarafından yapılan resmi açıklamalarda, Audi A3, Volkswagen Passat, Volvo XC90 gibi popüler marka ve modellerdeki araçların fiyatlarının önemli ölçüde azaltıldığı belirtilmiştir. Bu indirimlerle birlikte, vatandaşların daha uygun fiyatlarla ikinci el araçlara erişimi kolaylaştırılmıştır. Bu hamle, otomobil piyasasında bir denge unsuru olarak değerlendirilirken, alıcıların yararına olan bu indirimler büyük ilgi görmektedir.

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 08:36 Güncelleme 25 Mart 2024, 08:38
Audi A3, Volkswagen Passat, Volvo XC90 listede var: Devlet 157.500 TL’ye araba satıyor!

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İkinci el araba piyasasında yaşanan hareketlilik dikkat çekiyor. Son dönemde araç fiyatlarında belirgin bir düşüş yaşandığı gözlemlenirken, bu durum vatandaşların ilgisini çekiyor. Ticaret Bakanlığı'ndan gelen yeni açıklamalar ise bu trendin daha da güçlenebileceğine işaret ediyor. Herkesin dikkatini çeken ikinci el araç fiyatlarındaki düşüş vatandaşların daha ucuza araç bulma arayışlarını artırmış durumda.

DEVLET UCUZ ARABA SATIYOR!

Ticaret Bakanlığı, devletin elindeki, gümrükte bekleyen kullanılabilir ikinci el arabaları satıyor. Ticaret Bakanlığı'nın düzenlediği bu satışlarla, insanlar daha ucuza araba alabiliyorlar. Bu satışlar çok güvenilir ve alıcılar için fiyat avantajı sağlıyor.

E-İHALE İLE SATIŞ YAPILIYOR

Devletin sattığı ikinci el arabaları almak çok kolay. Bunun için e-ihale sistemine girip teklif vermek lazım. Sisteme girenler, tekliflerini verip arabaları alabilirler. Belli bir zaman sayılıyor ve zaman dolunca en yüksek teklifi veren arabayı alıyor. Teklif tutarını ödeyenler, arabalarını alabilirler.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan satışlar, alıcılar için güvenli bir alışveriş ortamı sunuyor. Tüm araçlar detaylı bir kontrol ve incelemeden geçiriliyor. Alıcılar, satın aldıkları aracın gümrükte beklemiş olması nedeniyle herhangi bir sorun yaşamıyorlar. Bu araçlar kullanılabilir durumda ve alıcılar için büyük bir fırsat oluyor.

E-İHALE SİSTEMİNDE NASIL TEKLİF VERİLİR?

E-ihale sistemine katılmak isteyenler, öncelikle Ticaret Bakanlığı'nın web sitesine kaydolmalılar. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, sisteme giriş yapabilir ve satışa sunulan araçlar hakkında bilgi edinebilirsiniz. İstediğiniz araca teklif vermek için, belirlenen başlangıç fiyatından teklifinizi girin. Süreç sonunda en yüksek teklifi veren kişi aracı satın almaya hak kazanır.

ARABANIZI NASIL TESLİM ALIRSINIZ?

Teklif verme süreci başarıyla tamamlandığında ve aracı satın alma hakkı kazandığınızda, Ticaret Bakanlığı sizinle iletişime geçer. Satın alma işlemleri ve ödeme detayları hakkında bilgilendirilirsiniz. Ödemenizi yaptıktan sonra, aracınızın teslim alınması için gereken tüm işlemler hakkında bilgi alırsınız. Genellikle, araçlar Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği bir noktada teslim edilir.

Volvo XC90!

Audi A3

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