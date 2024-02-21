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SUV tutkunlarının ağzı bir karış açık kaldı! Chery Omada’ya hodri meydan! 430.000 TL'ye SUV satacak!

Türkiye'de SUV'lere olan ilgi her geçen gün artıyor. Bu ilgiyi göz ardı etmeyen Çin'in önde gelen otomobil üreticisi Geely, yeni SUV modeli Boyue Cool ile otomotiv dünyasında fırtınalar estirmeye hazırlanıyor. Performansı, konforu ve estetik tasarımı ile dikkat çeken Boyue Cool, SUV severlerin yeni gözdesi olmaya aday.

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Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 11:20 Güncelleme 22 Şubat 2024, 11:20
SUV tutkunlarının ağzı bir karış açık kaldı! Chery Omada’ya hodri meydan! 430.000 TL’ye SUV satacak!

Türkiye otomobil piyasasında SUV kategorisine ilgi duyanlar için heyecan verici bir gelişme yaşanıyor. Çin'in önde gelen otomobil üreticilerinden Geely, yeni SUV modeli Boyue Cool ile otomotiv dünyasında fırtınalar estirmeye hazırlanıyor. Performansı, konforu ve estetik tasarımı ile dikkat çeken Boyue Cool, SUV severlerin yeni gözdesi olmaya aday. Geely Boyue Cool, gerek şehir içinde gerekse şehir dışı yolculuklarda üstün performansı ve konforu bir arada sunuyor. Modern sürüş dinamikleri ve gelişmiş güvenlik özellikleri ile donatılan bu model, yolculukları keyifli hale getiriyor.

Geely Boyue Cool, 1.5 litrelik turbo motoru ile dikkat çekiyor. Bu güçlü motor, 180 beygir güç ve 290 Nm tork üretiyor. Araç, bu sayede 7.9 saniyede 100 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor. 7 ileri çift kavramalı şanzıman ise sürüş deneyimini daha da keyifli hale getiriyor.

Boyue Cool'un boyutları da geniş bir iç hacim sunuyor. Uzunluğu 4510 mm, genişliği 1865 mm ve yüksekliği 1650 mm olan aracın, dingil mesafesi 2701 mm. Bu özellikler, hem şehir içi hem de uzun yolculuklar için konforlu bir seçenek olmasını sağlıyor.

Tasarım açısından da modern ve şık bir görünüme sahip olan Boyue Cool, ön yüzünde radyasyon şeklinde üç boyutlu bir ızgara tasarımına sahip. Bölünmüş farlar ve arka yüzünde yer alan LED stop lambaları ile sportif bir tampon, aracın dikkat çekici özellikleri arasında.

Türkiye Fiyatı ve Beklentiler

Çin'de 14 bin dolarlık (yaklaşık 430 bin ₺) başlangıç fiyatıyla satışa sunulan Boyue Cool'un, Türkiye fiyatının 800 bin lira civarında olması bekleniyor. Bu fiyatlandırma, aracın Türkiye pazarında rekabetçi bir konumda olmasını sağlayacak.

Chery Omada 5 ile Karşılaştırma

Chery Omada 5, Türkiye pazarına giren Çinli otomotiv üreticisi Chery'nin ilk küresel aracı. 1.6 litrelik dört silindirli turbo benzinli motoru 183 beygir güç ve 275 Nm tork üretiyor. Aracın uzunluğu 4400 mm, genişliği 1830 mm ve yüksekliği 1585 mm. Dingil mesafesi ise 2630 mm.

Omada 5'in Türkiye'de üç farklı donanım seviyesi bulunuyor: Comfort, Luxury ve Excellent. Fiyatları sırasıyla 1.183.000 TL, 1.303.000 TL ve 1.403.000 TL.

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