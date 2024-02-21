SUV tutkunlarının ağzı bir karış açık kaldı! Chery Omada’ya hodri meydan! 430.000 TL’ye SUV satacak!

Türkiye otomobil piyasasında SUV kategorisine ilgi duyanlar için heyecan verici bir gelişme yaşanıyor. Çin'in önde gelen otomobil üreticilerinden Geely, yeni SUV modeli Boyue Cool ile otomotiv dünyasında fırtınalar estirmeye hazırlanıyor. Performansı, konforu ve estetik tasarımı ile dikkat çeken Boyue Cool, SUV severlerin yeni gözdesi olmaya aday. Geely Boyue Cool, gerek şehir içinde gerekse şehir dışı yolculuklarda üstün performansı ve konforu bir arada sunuyor. Modern sürüş dinamikleri ve gelişmiş güvenlik özellikleri ile donatılan bu model, yolculukları keyifli hale getiriyor.

Geely Boyue Cool, 1.5 litrelik turbo motoru ile dikkat çekiyor. Bu güçlü motor, 180 beygir güç ve 290 Nm tork üretiyor. Araç, bu sayede 7.9 saniyede 100 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor. 7 ileri çift kavramalı şanzıman ise sürüş deneyimini daha da keyifli hale getiriyor.