SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Otomobil Haberleri

2.el otomobil almak hayal değil: Bu yöntemi bilenler yalnızca yarısını ödeyerek alıyor

Sıfır kilometre araç fiyatlarının artması ve ikinci el piyasasındaki dalgalanmalar araba sahibi olmayı zorlaştırıyor. Fakat e-ihale sistemi ile bu engel ortadan kalkıyor! E-ihale sistemi ile sıfır kilometre araçları yarı yarıya daha uygun fiyatlara satın almak mümkün hale geliyor. E-ihale sistemi, internet üzerinden yapılan bir ihale sistemidir. Bu sistemde, satıcılar araçlarını belirli bir başlangıç fiyatı ile ihaleye koyarlar. Alıcılar ise bu araçlara teklif verirler. En yüksek teklifi veren kişi aracı satın alır.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 13:12 Güncelleme 21 Şubat 2024, 13:12
2.el otomobil almak hayal değil: Bu yöntemi bilenler yalnızca yarısını ödeyerek alıyor

E-ihale sistemi, birçok farklı araç markası ve modelini içeren bir platformdur. Burada araçlar, piyasa değerinin altında fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu sayede, vatandaşlar hayallerindeki araçlara çok daha uygun fiyatlarla sahip olabiliyorlar.

Kimler Faydalanabilir?

Bireysel Alıcılar: Kendi kullanımları için uygun fiyatlı araç arayanlar.

Ticari Alıcılar: Araç parkını genişletmek veya ikinci el araç satışı yapmak isteyen işletmeler.

Avantajlar Neler?

Uygun Fiyatlar: Piyasa değerinin altında araç satın alma imkanı.

Geniş Seçenek: Çeşitli marka ve modellerde araç bulma fırsatı.

Şeffaflık: Satıcı ve alıcı arasında güvenilir bir alışveriş ortamı.

Hızlı İşlemler: Alım-satım işlemlerinin kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi.

Sistem Nasıl Çalışır?

E-ihale platformuna giriş yaparak, arzu ettiğiniz araç türünü, markasını ve modelini seçebilirsiniz. Ardından, belirlenen tarih ve saatte online olarak düzenlenen ihaleye katılarak, istediğiniz aracı piyasa değerinin altında bir fiyatla satın alma şansına sahip olursunuz.

E-ihale sistemi, ikinci el araç piyasasında uygun fiyatlı araç arayışında olan vatandaşlar için mükemmel bir alternatif sunuyor. Bu sistemle, yüksek araç fiyatlarına karşı vatandaşların cebini rahatlatan bir çözüm yolu ortaya konuyor ve herkesin araç sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürme imkanı sunuluyor.

E-İhale Sistemi 2. El Otomobil İlanları

BAKIRKÖY T.İ.M. İhaleleri: Çeşitli Marka ve Modelde Araçlar İçin Teklif Verme Fırsatı

BAKIRKÖY T.İ.M. tarafından düzenlenen araç ihalelerinde, çeşitli marka ve modellerde ikinci el araçlar için teklif verme zamanı geldi. İşte detaylar:

2009 Mercedes-Benz E 220 CDI ESTATE

  • Başlangıç Bedeli: ₺677.813
  • Yıl: 2009
  • Kilometre: 108.245
  • Vites: Otomatik
  • Teklif Verilebilir Zaman: 21/02/2024, 09:45

2004 Dodge DURANGO SLT 4.7 V8

  • Yıl: 2004
  • Kilometre: 525.129 MILES
  • Vites: Otomatik
  • Teklif Verilebilir Zaman: 21/02/2024, 09:50

2011 Land Rover RANGE ROVER SPORT HSE SDV6

  • Başlangıç Bedeli: ₺478.125
  • Yıl: 2011
  • Kilometre: 143.342 MILES
  • Vites: Otomatik
  • Teklif Verilebilir Zaman: 21/02/2024, 09:55

2005 Volvo XC90 T6 AWD

  • Başlangıç Bedeli: ₺348.750
  • Yıl: 2005
  • Kilometre: Bilinmiyor
  • Vites: Otomatik
  • Teklif Verilebilir Zaman: 21/02/2024, 10:00

1999 Mercedes-Benz E 220 CDI

  • Başlangıç Bedeli: ₺236.250
  • Yıl: 1999
  • Kilometre: 301.286
  • Vites: Manuel
  • Teklif Verilebilir Zaman: 21/02/2024, 10:05

2004 Opel VECTRA 2.2

  • Yıl: 2004
  • Kilometre: 171.620
  • Vites: Manuel
  • Teklif Verilebilir Zaman: 21/02/2024, 10:10

1999 Volkswagen Bora 1.9 TDI

  • Başlangıç Bedeli: ₺202.500
  • Yıl: 1999
  • Kilometre: 487.303
  • Vites: Manuel
  • Teklif Verilebilir Zaman: 21/02/2024, 10:15

2009 Ford Galaxy

  • Yıl: 2009
  • Kilometre: 382.602
  • Vites: Manuel
  • Teklif Verilebilir Zaman: 21/02/2024, 10:20

Uygun Fiyatlı Otomobillere Teklif Vermek İçin Tıklayınız

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye için tarihi gün! KAAN ilk uçuşunu yaptı
İmamoğlu İYİ Parti’yi böyle içten oyuyor! Siyasi rüşvet tescillendi: Bas istifayı al CHP’den meclis üyeliğini | Akşener’e kurumsal operasyon
Casper
İliç’te son durum! Bakanlar bölgede... Aramalara ara verildi | Tehlikeli atığa rastlanmadı
Kılıçdaroğlu - İmamoğlu kapışmasını Murat Kurum’a yıkmaya çalıştılar! CHP’deki troll savaşının deşifresi: Madde madde İBB Haber gerçekleri
Batı basınında Ukrayna umutsuzluğu: Avdivka’nın düşüşü yıkıcı bir darbe: Rusya daha ne kadar ilerleyebilir?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den CHP’ye ’DEM’li vuruş: Sırf oy uğruna terör şakşakçılarına şirinlik!
Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan ihracatçılara yönelik yeni destek paketi müjdesi
1 Nisan savaşına adım adım... Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu’na mesaj: Avucunuzu yalarsınız
CHP’nin Lütfü ’Savaş’ının şantajlarla dolu perde arkası! Hatay’da çıkmaza giren Özgür Özel yine ’DEM’lenmek istiyor
Yargıda FETÖ kırıntıları! Bylock’çu hakim Nesibe Özer için denetimli serbestlik yolu açıldı
Çalışanlara fazla mesai hesabı: Kime, ne kadar ödenir? Asgari ücrete dahil edilebilir mi?
DEM Parti İBB adayları İstanbul’da seçime girecek mi? İl Seçim Kurulu açıkladı: Başvuru 16.55’te geldi
Batan gemi Batuhan A hakkında cevaplanamayan sorular! Zeynep neden dümendeydi? Zeynep’in son mesajları ortaya çıktı
Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak! İlan Resmi Gazete’de yayımlandı: Tercihler ne zaman? Hangi alanlarda alım yapılacak?
SON DAKİKA