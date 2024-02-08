Satılan her iki elektrikli otomobilden biri Togg! Almanlar takipte

Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 136,7 ve tam elektrikli otomobil satışları da yüzde 401 artış kaydetti.
TAM ELEKTRİKLİNİN PAZAR PAYI YÜZDE 5,5 OLDU
Geçen yılın ocak ayında yüzde 68,6 olan benzinli otomobillerin satışlardaki payı, bu senenin aynı döneminde yüzde 64,4'e geriledi. Söz konusu dönemde dizel otomobillerin payı yüzde 13,5'ten yüzde 12,6'ya, otogazlıların payı ise yüzde 3,5'ten yüzde 0,8'e geriledi.
Söz konusu dönemde toplam satışlardan alınan pay tam elektrikli otomobillerde yüzde 1,9'dan yüzde 5,5'e; hibritlerde yüzde 11,6'dan yüzde 16'ya yükseldi. Tam elektrikli, uzatılmış menzil elektrikli ve hibrit olarak ele alındığında, toplam pazarın yüzde 22,2'sinin elektrifikasyona sahip araçlardan oluştuğu görüldü.
TOGG İLK SIRADA, ALMAN MARKALARI TAKİPTE
ODMD verilerine göre, Türkiye'de en az bir elektrikli model satan marka sayısı 2012'de birken, 2023 Ekim'de 27'ye yükseldi.
Elektrikli otomobil markaları arasında Togg'un yükselişi ocak ayında da devam etti. Togg, 1625 adetle geçen ay da pazarda ilk sırada yer aldı. Böylece elektrikli otomobil pazarında satılan her iki otomobilden biri Togg oldu.
Togg'u 260 adetle Mercedes-Benz, 228 satışla BMW, 2020 ile Tesla, 155 adetle BYD takip etti.
Diğer yandan, model bazlı bakıldığında da Togg T10X en fazla satılan model olurken, Tesla Model Y ikinci, BMW 5 Serisi üçüncü, BYD Atto 3 dördüncü, Mercedes-Benz EQB ise en fazla satılan beşinci model oldu.
Türkiye otomobil pazarında motor tipine göre adetler, paylar ve değişimler ile tam elektrikli marka ve model satış sıralaması şu şekilde:
|MOTOR TİPİ
|Ocak 2023
|Ocak 2023
|Ocak 2024
|Ocak 2024
|
|Adet Pay
|Adet
|Pay
|Adet
|Pay
|Değişim
|Benzin
|25.562
|68,60%
|41.212
|64,40%
|61,20%
|Dizel
|5.017
|13,50%
|8.055
|12,60%
|60,60%
|Otogaz
|1.303
|3,50%
|541
|0,80%
|-58,50%
|Hibrit
|4.335
|11,60%
|10.260
|16,00%
|136,70%
|Hibrit
|1.586
|4,30%
|3.806
|5,90%
|140,00%
|Plug-In Hibrit
|53
|0,10%
|109
|0,20%
|105,70%
|Mild Hibrit
|2.696
|7,20%
|6.345
|9,90%
|135,30%
|Elektrik
|1.071
|2,90%
|3.973
|6,20%
|271,00%
|Saf Elektrik
|707
|1,90%
|3.542
|5,50%
|401,00%
|Uzatılmış Menzil
|364
|1,00%
|431
|0,70%
|18,40%
|Toplam
|37.288
|100%
|64.041
|100%
|71,70%
|Marka
|Toplam
|%
|TOGG
|1625
|45,9%
|MERCEDES-BENZ
|260
|7,3%
|BMW
|228
|6,4%
|TESLA
|220
|6,2%
|BYD
|155
|4,4%
|OPEL
|154
|4,3%
|VOLVO
|143
|4,0%
|MG
|139
|3,9%
|HYUNDAI
|123
|3,5%
|CITROEN
|110
|3,1%
|Marka
|Model
|Toplam
|%
|TOGG
|T10X
|1625
|45,9%
|TESLA
|MODEL Y
|220
|6,2%
|BMW
|5 Serisi
|166
|4,7%
|BYD
|ATTO 3
|155
|4,4%
|MERCEDES-BENZ
|EQB
|136
|3,8%
|MG
|MG4
|113
|3,2%
|CITROEN
|C4
|110
|3,1%
|HYUNDAI
|IONIQ 6
|99
|2,8%
|JEEP
|Avenger
|99
|2,8%
|VOLVO
|XC40
|93
|2,6%