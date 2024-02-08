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Satılan her iki elektrikli otomobilden biri Togg! Almanlar takipte

Türkiye'de "tam elektrikli" otomobil satışlarının toplam pazardaki payı ocak ayında yüzde 5,5 olurken, Togg'un kendi kategorisindeki pazar payı yüzde 45,9 seviyesinde gerçekleşti.Togg'u 260 adetle Mercedes-Benz, 228 satışla BMW, 2020 ile Tesla, 155 adetle BYD takip etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 12:08 Güncelleme 08 Şubat 2024, 12:48
Satılan her iki elektrikli otomobilden biri Togg! Almanlar takipte

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinden (ODMD) elde edilen verilere göre, geçen ay otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 56,6 artarak 79 bin 701'e yükseldi.

Bu dönemde otomobil satışları yüzde 71,7 artışla 64 bin 41 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 15,1 yükselişle 15 bin 660 oldu. Söz konusu rakamlar tüm zamanların en yüksek ocak ayı verileri olarak kayıtlara geçti.

HİBRİT SATIŞLARI DİZELİ GEÇTİ
Türkiye otomobil pazarında, geçen ay benzinli otomobiller 41 bin 212 satışla birinci, hibrit otomobiller ise 10 bin 260 ile ikinci sırada yer aldı.

Dizel otomobil satışları 8 bin 55, otogazlı otomobil satışları da 541 adet olarak kayıtlara geçti. Sadece elektrikle beslenen tam elektrikli otomobil satışları ise 3 bin 542 oldu.

Araçtaki bataryayı şarj etmek için benzinli bir motor jeneratörle bir elektrik motorunu çalıştırarak tekerleklere güç sağlayan sisteme sahip (uzatılmış menzil) araçlar da dahil edildiğinde elektrikli otomobil satış rakamı 3 bin 973'e yükseldi. Uzatılmış menzil otomobiller de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTIP) olarak "elektrikli" sınıfında yer alıyor.

TAM ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARINDA YÜZDE 401'LİK ARTIŞ
Geçen ay 2023'ün aynı dönemine göre benzinli otomobil satışlarında yüzde 61,2, dizellerde yüzde 60,6 artış yaşanırken, otogazlı otomobil satışları yüzde 58,5 azaldı.

Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 136,7 ve tam elektrikli otomobil satışları da yüzde 401 artış kaydetti.

TAM ELEKTRİKLİNİN PAZAR PAYI YÜZDE 5,5 OLDU
Geçen yılın ocak ayında yüzde 68,6 olan benzinli otomobillerin satışlardaki payı, bu senenin aynı döneminde yüzde 64,4'e geriledi. Söz konusu dönemde dizel otomobillerin payı yüzde 13,5'ten yüzde 12,6'ya, otogazlıların payı ise yüzde 3,5'ten yüzde 0,8'e geriledi.

Söz konusu dönemde toplam satışlardan alınan pay tam elektrikli otomobillerde yüzde 1,9'dan yüzde 5,5'e; hibritlerde yüzde 11,6'dan yüzde 16'ya yükseldi. Tam elektrikli, uzatılmış menzil elektrikli ve hibrit olarak ele alındığında, toplam pazarın yüzde 22,2'sinin elektrifikasyona sahip araçlardan oluştuğu görüldü.

TOGG İLK SIRADA, ALMAN MARKALARI TAKİPTE
ODMD verilerine göre, Türkiye'de en az bir elektrikli model satan marka sayısı 2012'de birken, 2023 Ekim'de 27'ye yükseldi.

Elektrikli otomobil markaları arasında Togg'un yükselişi ocak ayında da devam etti. Togg, 1625 adetle geçen ay da pazarda ilk sırada yer aldı. Böylece elektrikli otomobil pazarında satılan her iki otomobilden biri Togg oldu.

Togg'u 260 adetle Mercedes-Benz, 228 satışla BMW, 2020 ile Tesla, 155 adetle BYD takip etti.

Diğer yandan, model bazlı bakıldığında da Togg T10X en fazla satılan model olurken, Tesla Model Y ikinci, BMW 5 Serisi üçüncü, BYD Atto 3 dördüncü, Mercedes-Benz EQB ise en fazla satılan beşinci model oldu.

Türkiye otomobil pazarında motor tipine göre adetler, paylar ve değişimler ile tam elektrikli marka ve model satış sıralaması şu şekilde:

MOTOR TİPİ Ocak 2023 Ocak 2023 Ocak 2024 Ocak 2024
Adet Pay Adet Pay Adet Pay Değişim
Benzin 25.562 68,60% 41.212 64,40% 61,20%
Dizel 5.017 13,50% 8.055 12,60% 60,60%
Otogaz 1.303 3,50% 541 0,80% -58,50%
Hibrit 4.335 11,60% 10.260 16,00% 136,70%
Hibrit 1.586 4,30% 3.806 5,90% 140,00%
Plug-In Hibrit 53 0,10% 109 0,20% 105,70%
Mild Hibrit 2.696 7,20% 6.345 9,90% 135,30%
Elektrik 1.071 2,90% 3.973 6,20% 271,00%
Saf Elektrik 707 1,90% 3.542 5,50% 401,00%
Uzatılmış Menzil 364 1,00% 431 0,70% 18,40%
Toplam 37.288 100% 64.041 100% 71,70%

Marka Toplam %
TOGG 1625 45,9%
MERCEDES-BENZ 260 7,3%
BMW 228 6,4%
TESLA 220 6,2%
BYD 155 4,4%
OPEL 154 4,3%
VOLVO 143 4,0%
MG 139 3,9%
HYUNDAI 123 3,5%
CITROEN 110 3,1%

Marka Model Toplam %
TOGG T10X 1625 45,9%
TESLA MODEL Y 220 6,2%
BMW 5 Serisi 166 4,7%
BYD ATTO 3 155 4,4%
MERCEDES-BENZ EQB 136 3,8%
MG MG4 113 3,2%
CITROEN C4 110 3,1%
HYUNDAI IONIQ 6 99 2,8%
JEEP Avenger 99 2,8%
VOLVO XC40 93 2,6%

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