Satılan her iki elektrikli otomobilden biri Togg! Almanlar takipte

Söz konusu dönemde toplam satışlardan alınan pay tam elektrikli otomobillerde yüzde 1,9'dan yüzde 5,5'e; hibritlerde yüzde 11,6'dan yüzde 16'ya yükseldi. Tam elektrikli, uzatılmış menzil elektrikli ve hibrit olarak ele alındığında, toplam pazarın yüzde 22,2'sinin elektrifikasyona sahip araçlardan oluştuğu görüldü.

TAM ELEKTRİKLİNİN PAZAR PAYI YÜZDE 5,5 OLDU Geçen yılın ocak ayında yüzde 68,6 olan benzinli otomobillerin satışlardaki payı, bu senenin aynı döneminde yüzde 64,4'e geriledi. Söz konusu dönemde dizel otomobillerin payı yüzde 13,5'ten yüzde 12,6'ya, otogazlıların payı ise yüzde 3,5'ten yüzde 0,8'e geriledi.

Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 136,7 ve tam elektrikli otomobil satışları da yüzde 401 artış kaydetti.

Togg'u 260 adetle Mercedes-Benz, 228 satışla BMW, 2020 ile Tesla, 155 adetle BYD takip etti.

Elektrikli otomobil markaları arasında Togg 'un yükselişi ocak ayında da devam etti. Togg, 1625 adetle geçen ay da pazarda ilk sırada yer aldı. Böylece elektrikli otomobil pazarında satılan her iki otomobilden biri Togg oldu.

TOGG İLK SIRADA, ALMAN MARKALARI TAKİPTE ODMD verilerine göre, Türkiye'de en az bir elektrikli model satan marka sayısı 2012'de birken, 2023 Ekim'de 27'ye yükseldi.

Diğer yandan, model bazlı bakıldığında da Togg T10X en fazla satılan model olurken, Tesla Model Y ikinci, BMW 5 Serisi üçüncü, BYD Atto 3 dördüncü, Mercedes-Benz EQB ise en fazla satılan beşinci model oldu.

Türkiye otomobil pazarında motor tipine göre adetler, paylar ve değişimler ile tam elektrikli marka ve model satış sıralaması şu şekilde:

MOTOR TİPİ Ocak 2023 Ocak 2023 Ocak 2024 Ocak 2024 Adet Pay Adet Pay Adet Pay Değişim Benzin 25.562 68,60% 41.212 64,40% 61,20% Dizel 5.017 13,50% 8.055 12,60% 60,60% Otogaz 1.303 3,50% 541 0,80% -58,50% Hibrit 4.335 11,60% 10.260 16,00% 136,70% Hibrit 1.586 4,30% 3.806 5,90% 140,00% Plug-In Hibrit 53 0,10% 109 0,20% 105,70% Mild Hibrit 2.696 7,20% 6.345 9,90% 135,30% Elektrik 1.071 2,90% 3.973 6,20% 271,00% Saf Elektrik 707 1,90% 3.542 5,50% 401,00% Uzatılmış Menzil 364 1,00% 431 0,70% 18,40% Toplam 37.288 100% 64.041 100% 71,70%

Marka Toplam % TOGG 1625 45,9% MERCEDES-BENZ 260 7,3% BMW 228 6,4% TESLA 220 6,2% BYD 155 4,4% OPEL 154 4,3% VOLVO 143 4,0% MG 139 3,9% HYUNDAI 123 3,5% CITROEN 110 3,1%

Marka Model Toplam % TOGG T10X 1625 45,9% TESLA MODEL Y 220 6,2% BMW 5 Serisi 166 4,7% BYD ATTO 3 155 4,4% MERCEDES-BENZ EQB 136 3,8% MG MG4 113 3,2% CITROEN C4 110 3,1% HYUNDAI IONIQ 6 99 2,8% JEEP Avenger 99 2,8% VOLVO XC40 93 2,6%