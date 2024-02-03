Şubat ayı kampanyası mutlu mesut etti! Renault Clio 402.777 TL, Hyundai i20 400.462 TL, Nissan Qashqai ise 686.574 TL’ye satılıyor!

Bu yeni düzenlemeyle, yüzde 90 ve üzeri engelli vatandaşlar, belirlenen üst limite kadar olan sıfır otomobilleri ÖTV'siz olarak satın alma hakkına sahip oluyorlar. Ancak, ÖTV muafiyetinden yararlanarak alınan araçlar, 5 yıl boyunca satılamaz veya devredilemez. Aynı zamanda, bu hak, 5 yıllık süre içinde sadece bir kez kullanılabilir.

Yeniden değerleme oranının belirlenmesi ve engelli araç alım limitinin artırılması, engelli vatandaşların daha yüksek fiyatlı araçlara erişimini kolaylaştırıyor. Bu değişiklik, engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak araçlara sahip olmalarını destekleyen önemli bir adım olarak görülüyor.