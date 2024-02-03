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Şubat ayı kampanyası mutlu mesut etti! Renault Clio 402.777 TL, Hyundai i20 400.462 TL, Nissan Qashqai ise 686.574 TL'ye satılıyor!

2024 yılında, Türkiye'de engelli bireylerin araç satın alırken yararlanabilecekleri ÖTV indiriminin üst sınırı, yeniden değerlendirme oranı ile birlikte güncellendi. Bu güncelleme sonucunda, 1600 cc'ye kadar motor silindir hacmine sahip binek otomobiller ve 2800 cc'ye kadar motor silindir hacmine sahip hafif ticari araçlar ile tüm motosikletler için uygulanan ÖTV indirimi, 2024 yılında %58.46 oranında bir artış göstererek daha da avantajlı hale geldi. Önceki yılda 1 milyon 4 bin 200 Türk Lirası olarak belirlenen maksimum limit, 1 Ocak 2024 itibarıyla 1 milyon 591 bin 255 Türk Lirası'na çıkarıldı. Bu değişiklik, engelli vatandaşların daha yüksek değerli araçları ÖTV muafiyeti ile satın alabilme imkanını genişletiyor ve onların hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

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Giriş Tarihi 03 Şubat 2024, 12:30 Güncelleme 03 Şubat 2024, 12:30
Şubat ayı kampanyası mutlu mesut etti! Renault Clio 402.777 TL, Hyundai i20 400.462 TL, Nissan Qashqai ise 686.574 TL’ye satılıyor!

Bu yeni düzenlemeyle, yüzde 90 ve üzeri engelli vatandaşlar, belirlenen üst limite kadar olan sıfır otomobilleri ÖTV'siz olarak satın alma hakkına sahip oluyorlar. Ancak, ÖTV muafiyetinden yararlanarak alınan araçlar, 5 yıl boyunca satılamaz veya devredilemez. Aynı zamanda, bu hak, 5 yıllık süre içinde sadece bir kez kullanılabilir.

Yeniden değerleme oranının belirlenmesi ve engelli araç alım limitinin artırılması, engelli vatandaşların daha yüksek fiyatlı araçlara erişimini kolaylaştırıyor. Bu değişiklik, engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak araçlara sahip olmalarını destekleyen önemli bir adım olarak görülüyor.

Engelli Araç Alımında ÖTV Muafiyeti

Engelli vatandaşların sıfır araç alımlarında yararlandıkları ÖTV muafiyeti, 1600cc ve altı binek otomobiller ile 2800cc ve altı hafif ticari araçlar ve tüm motosikletler için geçerli. Bu muafiyet, engelli vatandaşlara araç sahibi olma imkanı sunarken, aynı zamanda belli bir üst limit dahilinde bu araçlardan vergi ödemeden yararlanmalarını sağlıyor.

Araç Fiyatlarına Etkisi

Bu yeni düzenleme ile birlikte, çeşitli marka ve modellerin engelli vatandaşlar için ÖTV'siz net fiyatları da önem kazanıyor. Örneğin;

Renault Clio 402.777 TL

Hyundai i20 400.462 TL

Renault Megane Sedane 503.703 TL

Nissan Qashqai: Vergisiz net fiyatı 686.574 TL

Bu fiyatlar, ÖTV ve KDV'nin çıkarılmasıyla elde edilen, engelli vatandaşların araç alırken referans alabileceği net fiyatlardır. Yeni limitin uygulanmasıyla, engelli bireyler daha yüksek fiyatlı araçları ÖTV muafiyetiyle satın alma şansına sahip olacaklar.

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