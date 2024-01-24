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Kaskoda cam değişimi teminat altında mı? Cam değişimi hasarsızlık indirimini etkiler mi? İşte, kaskoda püf noktaları!

Araç sahipleri için, kaza sonucu ortaya çıkabilecek maddi ve manevi zararlar, trafik sigortası ve kasko poliçelerinin önemini artırır. Günümüzde, araçların maliyetlerindeki artışla birlikte, bir kazada meydana gelebilecek mali zararlar daha da büyümüş durumdadır. Bununla birlikte, sadece sigorta yaptırmak yeterli olmayabilir. Sigorta yaptırdıktan sonra oluşabilecek mağduriyetleri önlemek adına bilinmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Peki kaskoda cam değişimi teminat altında mı? Cam değişimi hasarsızlık indirimini etkiler mi?

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 14:58 Güncelleme 24 Ocak 2024, 14:58
Kaskoda cam değişimi teminat altında mı? Cam değişimi hasarsızlık indirimini etkiler mi? İşte, kaskoda püf noktaları!

Araç sahipleri için herhangi bir kaza sonrası oluşabilecek maddi ve manevi zararlar düşündüğünde, trafik sigortası ve kasko poliçeleri hayati bir öneme sahiptir. Günümüzde araç maliyetlerindeki artış, hasar anında karşılaşılan mali yükü daha da büyütmüştür. Ancak sadece sigorta yaptırmak yeterli değildir; sigorta sonrası olası mağduriyetleri önlemek için bazı püf noktalarını bilmek gereklidir.

Trafik Sigortası ve Kasko: Koruma ve Güvence

Günümüzde trafikte yaşanan kazaların ve beklenmedik olayların sıklaşması, araç sahiplerini potansiyel risklere karşı daha hazırlıklı olmaya yönlendirmiştir. Trafik sigortası ve kasko poliçeleri, bu risklere karşı sağladığı koruma ve güvence ile öne çıkmaktadır. Trafik sigortası, trafikte meydana gelen kazalarda karşı tarafın zararını karşılamak amacıyla devreye girer. Ancak unutulmamalıdır ki trafik sigortası, sadece karşı tarafın zararını karşılar ve kendi aracınızın hasarını kapsamaz.

Kasko poliçesi ise aracınızın çeşitli risklere karşı koruma altına alınmasını sağlar. Araç camlarının kırılması veya hasar görmesi gibi durumlar da kasko poliçesinin kapsamına girebilir. Özellikle günümüzde araç camlarının sıkça değişmesi gereken parçalar arasında olduğu düşünüldüğünde, kasko poliçesi bu tür durumların mali yükünü azaltmak adına büyük önem taşır.

Araç Camları: Sık Değişen Parçaların Güvencesi

Araç sahipleri için en sık değişen parçalardan biri araç camlarıdır. Trafik kazaları, olumsuz hava koşulları ve yolların bozukluğu gibi sebeplerle araç camları zarar görebilir veya kırılabilir.

Bu noktada kasko poliçesi, araç camlarının değişimi veya tamiri ihtiyacını karşılayabilir. Kasko yaptıranlar, kasko poliçelerinin detaylarına dikkat ederek araç camlarının teminat altında olup olmadığını öğrenmeli ve bu detayı göz önünde bulundurmalıdır.

Cam Değişimi ve Hasarsızlık İndirimi

Kasko poliçesi olan sürücüler için önemli bir konu da hasarsızlık indirimini koruma altında tutabilmektir. Kasko poliçesi kapsamında cam değişimi gerektiğinde, sigorta şirketleri genellikle hasarsızlık indirimini koruma altına alacak şekilde hareket ederler.

Sürücüler, yıllık olarak bir defa cam değişimi hakkını kullanarak hasarsızlık indiriminden yararlanabilirler. Bu nedenle kasko yaptırırken cam değişimi muafiyetine dâhil olup olmadığını kontrol etmek, uzun vadede önemli tasarruflar sağlayabilir.

Kaza Sonrası İzlenecek Yol

Kaza sonrası araç camlarının değişimi için bazı adımlar izlenmelidir. Öncelikle kaza sonrası yaşanan olayın boyutunu gösteren fotoğraflar ve görgü tanıklarının beyanı ile birlikte sigorta şirketine başvuruda bulunmak gerekmektedir. Eğer araç kullanılamayacak durumdaysa, çekme işlemi için ilgili sigorta şirketi ile iletişime geçilmelidir. Bu adımların doğru ve hızlı bir şekilde atılması, hasarın en kısa sürede giderilmesini sağlar.

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