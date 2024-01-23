Mercedes 183.750 TL, BMW 3.20 187.500 TL, Opel Astra 191.250 TL! Devlet kullanmadığı arabaları satıyor! Galericiler şaşkına döndü

Ticaret Bakanlığı'nın düzenlediği e-ihalelerle, düşük maliyetlerle araç sahibi olmak mümkün hale geliyor. İkinci el araç almak isteyenler için bu yöntem, devlet tarafından sunulan önemli bir fırsatı temsil ediyor.
Ticaret Bakanlığı'nın düzenlediği e-ihalelerle, düşük maliyetlerle araç sahibi olmak mümkün hale geliyor. İkinci el araç almak isteyenler için bu yöntem, devlet tarafından sunulan önemli bir fırsatı temsil ediyor.
E-ihale sistemine katılmak için ilk adım, Ticaret Bakanlığı'nın e-ihale sistemine online olarak kaydolmaktır. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, ilan edilen ihalelere katılım sağlanabilir.
İhale günü geldiğinde, e-ihale platformuna belirlenen saatte giriş yapılır. İlgili araç için vermek istediğiniz teklif, genellikle belirli aralıklarla artırılarak girilir. En yüksek teklifi veren kişi ihaleyi kazanır.
Teklif verirken, genellikle teklif tutarının yüzde 10'u kadar geçici teminat bedeli ödenir. Bu bedel, ihaleyi kazanma durumunda toplam ödenecek tutardan düşülür. Kazanılamaması halinde ise teminat iade edilir.
İhaleyi kazanmak, aracın ödeme ve belge işlemlerini tamamlama sürecini başlatır. Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen prosedürler, bu aşamada dikkatlice takip edilmelidir.
Tüm ödemeler ve belgeler tamamlandığında, araç alıcıya teslim edilir. Bu süreçte Bakanlık tarafından belirlenen kurallara uyulması gerekmektedir.
Ticaret Bakanlığı'nın e-ihalesinde satışa çıkarılan bazı araç örnekleri şunlardır:
1987 Mercedes - Benz 300 D, Edirne T.İ.M.
2000 BMW 3.20 D Touring, Kocaeli T.İ.M.
2001 Opel Astra, Kocaeli T.İ.M.
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