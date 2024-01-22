Araba sahiplerini tarumar eden haber Resmi Gazete’de yayımlandı! Artık zorunlu, yaptırmayana para cezası geldi

Egzoz muayenesi, çevre ve insan sağlığı için son derece önemli bir konudur. Araçların egzoz emisyonları, atmosfere saldıkları zararlı gazların kontrol edilmesini sağlar. Bu gazlar, hava kirliliği ve sera etkisi yaratma potansiyeline sahiptirler. Egzoz muayenesi, bu zararlı emisyonların belirli standartlara uygun olup olmadığını kontrol eder. Ayrıca, egzoz muayenesi aracın motorunun ve emisyon kontrol sistemlerinin sağlığını da değerlendirir. Bu sayede, aracınızın daha uzun ömürlü olmasını ve daha az yakıt tüketmesini sağlayabilirsiniz.

Egzoz Muayenesi Ne Sıklıkla Yapılmalıdır?

Türkiye'de egzoz muayenesi, belirli periyotlarda yapılmalıdır. Bu periyotlar, aracın türüne ve yaşına göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, hususi ve resmi otomobiller için ilk üç yaş sonunda ve devamında her iki yılda bir egzoz muayenesi yapılması gerekmektedir. Diğer motorlu taşıtlar için ise ilk bir yaş sonunda ve devamında yılda bir egzoz muayenesi zorunludur. Egzoz muayenesinin yıllık olarak yapılması gerektiğini unutmamak önemlidir. Aksi takdirde, süresi geçen bir muayene, ciddi para cezalarıyla sonuçlanabilir.