Devletten 2. el araç müjdesi! Kelepir fiyata satıyor! Mercedes 250 D 127.500 TL, Volkswagen Polo 140.625 TL!

Ticaret Bakanlığı, Türkiye genelinde otomobil almak isteyen ancak bütçesi az olan vatandaşları sevindirecek bir adım attı. Yüksek maliyetler nedeniyle yeni araç edinme hayali kuranların yüzünü güldürecek bu girişimle, ikinci el araç satışlarına canlılık getiriliyor. Yeniden başlatılan ikinci el araç satışları, bütçesini düşünen ancak kaliteli bir araç sahibi olmak isteyenleri sevindirecek.

Ticaret Bakanlığı'nın Araç Satış Yöntemi Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el araç satışları, e-ihale sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. İhaleye katılanlar, internet üzerinden tekliflerini sunuyorlar. Bakanlık, her araç için bir başlangıç fiyatı belirliyor ve ardından ihale tarihini ilan ediyor. Araçları satın almak isteyen vatandaşlar, tekliflerini bu sistem üzerinden iletiyorlar. Teklif vermek için, teklifin yüzde 10'u kadar bir miktar geçici teminat olarak ödenmesi gerekiyor. Eğer ihale kazanılırsa, bu teminat ödenecek tutardan düşülüyor; kazanılamazsa teminat iade ediliyor.