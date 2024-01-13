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Devletten 2. el araç müjdesi! Kelepir fiyata satıyor! Mercedes 250 D 127.500 TL, Volkswagen Polo 140.625 TL!

Ticaret Bakanlığı'nın öncülüğünde, gümrüklerde bekleyen ya da devletin mülkiyetine geçmiş ikinci el otomobiller, uygun fiyatlarla vatandaşlara sunulmaya başlandı. Bu araçların satışı, e-ihale sistemi aracılığıyla gerçekleştirilmekte ve özellikle bütçesine duyarlı otomobil alıcıları için cazip bir alternatif haline gelmektedir. Bu gelişme, vatandaşlar için ekonomik açıdan yeni ve avantajlı bir seçenek olarak dikkat çekiyor. Bu uygulama, devletin elinde bulunan ve çeşitli nedenlerle kullanılmayan araçların ekonomiye kazandırılmasını amaçlamaktadır. E-ihale sistemi, şeffaf ve erişilebilir bir platform sunarak, vatandaşların bu araçlara kolaylıkla ulaşabilmelerini sağlıyor.

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Giriş Tarihi 13 Ocak 2024, 10:33 Güncelleme 13 Ocak 2024, 10:33
Devletten 2. el araç müjdesi! Kelepir fiyata satıyor! Mercedes 250 D 127.500 TL, Volkswagen Polo 140.625 TL!

Ticaret Bakanlığı, Türkiye genelinde otomobil almak isteyen ancak bütçesi az olan vatandaşları sevindirecek bir adım attı. Yüksek maliyetler nedeniyle yeni araç edinme hayali kuranların yüzünü güldürecek bu girişimle, ikinci el araç satışlarına canlılık getiriliyor. Yeniden başlatılan ikinci el araç satışları, bütçesini düşünen ancak kaliteli bir araç sahibi olmak isteyenleri sevindirecek.

Ticaret Bakanlığı'nın Araç Satış Yöntemi

Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el araç satışları, e-ihale sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. İhaleye katılanlar, internet üzerinden tekliflerini sunuyorlar. Bakanlık, her araç için bir başlangıç fiyatı belirliyor ve ardından ihale tarihini ilan ediyor. Araçları satın almak isteyen vatandaşlar, tekliflerini bu sistem üzerinden iletiyorlar. Teklif vermek için, teklifin yüzde 10'u kadar bir miktar geçici teminat olarak ödenmesi gerekiyor. Eğer ihale kazanılırsa, bu teminat ödenecek tutardan düşülüyor; kazanılamazsa teminat iade ediliyor.

Araçların Ekspertiz Raporları

Satışa sunulan otomobillerin ekspertiz raporları, sisteme yükleniyor ve bu raporlar üzerinden araçların durumu hakkında detaylı bilgi alınabiliyor. Bu sayede, teklif vermeden önce aracın durumu hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olunabiliyor. Böylece vatandaşlar, ihale sonrasında herhangi bir sürpriz durumla karşılaşmadan araç satın alabiliyorlar.

Uygun Fiyatlı Otomobil Sahibi Olma Fırsatı

Ticaret Bakanlığı'nın bu yöntemle satışa sunduğu ikinci el otomobiller, özellikle piyasadaki yüksek fiyatların alternatifi olarak önem taşıyor. Bu araçlar, devlet güvencesi altında satıldığı için alıcılar için güvenilir bir seçenek oluşturuyor. İhale yöntemiyle yapılan bu satışlar, uygun fiyatlı otomobil arayışında olan vatandaşlar için cazip bir seçenek sunuyor.

Ticaret Bakanlığı Tarafından Yapılan İki Farklı İhale Detayları

Ticaret Bakanlığı, iki farklı ihale ile ikinci el otomobil satışı gerçekleştiriyor. İlk ihale, Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülüyor ve ikinci ihale ise Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor. Her iki ihale de ilgi çekici araçlar sunuyor.

Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhalesi

  • İhale Numarası: 2334BKR2023G347A652
  • Araç Türü: Otomobil
  • Marka: Mercedes-Benz
  • Model: 250 D
  • Yıl: 1989
  • Kilometre: 44.925
  • Vites: Manuel
  • Motor Hacmi: 2497
  • Yakıt: Dizel
  • Bulunduğu Yer: Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü
  • Satışa Esas Bedel: 170.000 ₺
  • Teminat Bedeli: 17.000 ₺
  • Başlangıç Bedeli: 127.500 ₺
  • Görüş Başlangıç Tarihi: 5 Ocak 2024
  • Teklif Başlangıç Tarihi: 10 Ocak 2024
  • İhale Bitiş Tarihi: 15 Ocak 2024, 09:00

Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhalesi

  • İhale Numarası: 2306ERG20230358A2026
  • Araç Türü: Otomobil
  • Marka: Volkswagen
  • Model: Polo
  • Yıl: 2002
  • Kilometre: Yok - Tespit Edilemedi
  • Vites: Manuel
  • Motor Hacmi: 1896
  • Yakıt: Dizel
  • Bulunduğu Yer: Konya Organize Sanayi Bölgesi
  • Satışa Esas Bedel: 187.500 ₺
  • Teminat Bedeli: 18.750 ₺
  • Başlangıç Bedeli: 140.625 ₺
  • Görüş Başlangıç Tarihi: 9 Ocak 2024
  • Teklif Başlangıç Tarihi: 12 Ocak 2024
  • İhale Bitiş Tarihi: 17 Ocak 2024, 09:25

Volkswagen Polo İçin Link: https://www.eihale.gov.tr/ihaleler/detay/5t5LbCwhQxpxBLurM5NP6k

Mercedes İçin Link: https://www.eihale.gov.tr/ihaleler/detay/9f96Fyo48ct6QUzUajvkqG

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