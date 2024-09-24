2024 yılının en memnun kalınan otomobilleri! Listenin başına %93 ile o marka yerleşti

Araştırma, 2024 yılı boyunca tüketicilerden toplanan anket sonuçları ve geri bildirimler doğrultusunda derlendi. Sonuçlar, otomobil sahiplerinin memnuniyet oranlarına göre araçları sıralayarak, tüketicilere rehberlik ediyor.

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🚗 2024 YILININ EN ÇOK MEMNUN EDEN OTOMOBİLLERİ BELLİ OLDU

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan geniş çaplı bir araştırma, 2024 yılının en çok memnun eden otomobillerini belirledi. Consumer Reports tarafından gerçekleştirilen bu araştırmada, kullanıcılar performans, konfor, güvenlik, teknoloji ve sahip olma maliyeti gibi faktörleri dikkate alarak otomobillerini değerlendirdi.

⚡ Elektrikli ve hibrit araçların da bulunduğu bu listede, birçok marka öne çıktı. Chevrolet Corvette, yüzde 93 müşteri memnuniyeti ile listenin zirvesinde yer aldı!