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2024 yılının en memnun kalınan otomobilleri! Listenin başına %93 ile o marka yerleşti

Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma, 2024 yılının en çok memnuniyet sağlayan otomobillerini ortaya koydu. Consumer Reports tarafından yapılan bu araştırma, araç sahiplerinin performans, konfor, güvenlik, teknoloji ve sahip olma maliyeti gibi kriterlere dayalı değerlendirmelerine dayanıyor.

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 20:36 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 20:36
2024 yılının en memnun kalınan otomobilleri! Listenin başına %93 ile o marka yerleşti

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Araştırma, 2024 yılı boyunca tüketicilerden toplanan anket sonuçları ve geri bildirimler doğrultusunda derlendi. Sonuçlar, otomobil sahiplerinin memnuniyet oranlarına göre araçları sıralayarak, tüketicilere rehberlik ediyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

🚗 2024 YILININ EN ÇOK MEMNUN EDEN OTOMOBİLLERİ BELLİ OLDU

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan geniş çaplı bir araştırma, 2024 yılının en çok memnun eden otomobillerini belirledi. Consumer Reports tarafından gerçekleştirilen bu araştırmada, kullanıcılar performans, konfor, güvenlik, teknoloji ve sahip olma maliyeti gibi faktörleri dikkate alarak otomobillerini değerlendirdi.

Elektrikli ve hibrit araçların da bulunduğu bu listede, birçok marka öne çıktı. Chevrolet Corvette, yüzde 93 müşteri memnuniyeti ile listenin zirvesinde yer aldı!

🚗 İŞTE 2024'ÜN EN ÇOK MEMNUN EDEN 10 OTOMOBİLİ

1️⃣ Chevrolet Corvette – Yüzde 93

2️⃣ Rivian R1T – Yüzde 88

Rivian R1T Rivian R1T

3️⃣ Mazda MX-5 – Yüzde 88

Mazda MX-5 Mazda MX-5

4️⃣ Lexus NX Hibrit – Yüzde 87

Lexus NX Hibrit Lexus NX Hibrit

5️⃣ BMW X5 – Yüzde 85

BMW X5 BMW X5

6️⃣ Rivian R1S – Yüzde 84

Rivian R1SRivian R1S

7️⃣ Ford Maverick Hibrit – Yüzde 83

Ford Maverick Hibrit Ford Maverick Hibrit

8️⃣ Kia Telluride – Yüzde 82

Kia Telluride Kia Telluride

9️⃣ Honda Pilot – Yüzde 82

Honda Pilot Honda Pilot

🔟 Hyundai Ioniq 6 – Yüzde 81

Hyundai Ioniq 6Hyundai Ioniq 6

🔧 2024'te memnuniyet sıralamasında SUV, elektrikli ve hibrit araçların dikkat çekici bir şekilde yükselmesi, kullanıcıların bu segmentlere olan ilgisini net bir şekilde ortaya koyuyor.

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