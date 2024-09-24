2024 yılının en memnun kalınan otomobilleri! Listenin başına %93 ile o marka yerleşti

Araştırma, 2024 yılı boyunca tüketicilerden toplanan anket sonuçları ve geri bildirimler doğrultusunda derlendi. Sonuçlar, otomobil sahiplerinin memnuniyet oranlarına göre araçları sıralayarak, tüketicilere rehberlik ediyor.
Araştırma, 2024 yılı boyunca tüketicilerden toplanan anket sonuçları ve geri bildirimler doğrultusunda derlendi. Sonuçlar, otomobil sahiplerinin memnuniyet oranlarına göre araçları sıralayarak, tüketicilere rehberlik ediyor.
🚗 2024 YILININ EN ÇOK MEMNUN EDEN OTOMOBİLLERİ BELLİ OLDU
Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan geniş çaplı bir araştırma, 2024 yılının en çok memnun eden otomobillerini belirledi. Consumer Reports tarafından gerçekleştirilen bu araştırmada, kullanıcılar performans, konfor, güvenlik, teknoloji ve sahip olma maliyeti gibi faktörleri dikkate alarak otomobillerini değerlendirdi.
⚡ Elektrikli ve hibrit araçların da bulunduğu bu listede, birçok marka öne çıktı. Chevrolet Corvette, yüzde 93 müşteri memnuniyeti ile listenin zirvesinde yer aldı!
1️⃣ Chevrolet Corvette – Yüzde 93
2️⃣ Rivian R1T – Yüzde 88
3️⃣ Mazda MX-5 – Yüzde 88
4️⃣ Lexus NX Hibrit – Yüzde 87
5️⃣ BMW X5 – Yüzde 85
6️⃣ Rivian R1S – Yüzde 84
7️⃣ Ford Maverick Hibrit – Yüzde 83
8️⃣ Kia Telluride – Yüzde 82
9️⃣ Honda Pilot – Yüzde 82
🔟 Hyundai Ioniq 6 – Yüzde 81
🔧 2024'te memnuniyet sıralamasında SUV, elektrikli ve hibrit araçların dikkat çekici bir şekilde yükselmesi, kullanıcıların bu segmentlere olan ilgisini net bir şekilde ortaya koyuyor.