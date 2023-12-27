Citroen 491.000 TL peşin paraya, Hyundai ise 380.000 TL peşine sıfır araba satıyor! Ballı kaymaklı kampanya

Türkiye'de otomobil piyasasında etkin bir yer edinen Hyundai ve Citroen, müşterilere yılın son fırsatlarını sunuyor. Bu fırsatları değerlendirenler, 2024 yılına yeni bir araba ile girebilirler.Hyundai ve Citroen ekonomik araba modelleriyle ve peşin ödeme konusunda sıkıntı yaşayanlara yönelik cazip teklifler sunuyor.

Hafif Ticari Araçlar Sıfır kilometre araba almak isteyenlerin amaçları, bütçelerini doğrudan etkiliyor. Geçtiğimiz iki yıl boyunca, birçok insan otomobili yatırım amacıyla satın almıştı, ancak bu yöndeki cazibe azalmış durumda. İhtiyaç temelli araba almak isteyenlerin sayısı artıyor. Bu grup, genellikle hafif ticari araçları tercih ederek hem ihtiyaçlarını karşılıyor hem de bütçeden kazanç sağlıyorlar.