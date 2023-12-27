Citroen 491.000 TL peşin paraya, Hyundai ise 380.000 TL peşine sıfır araba satıyor! Ballı kaymaklı kampanya

Hyundai'den En Ucuz Sıfır Arabada İndirim
Hyundai, Türkiye'nin en ekonomik otomobili olan Hyundai i10 için yeni bir fiyat listesi açıkladı. Yeni yıla kadar bu fiyatlar üzerinden satış yapılacak. Hyundai, bu modellere yönelik 50.000 TL'lik kampanya indirimi uygulayarak fiyatları düşürdü.
Hyundai i10 için uygulanan indirimli fiyatlar şöyle:
- Hyundai Yeni i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel: 710.000 TL
- Hyundai Yeni i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT: 760.000 TL
- Hyundai Yeni i10 1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT: 780.000 TL
- Hyundai Yeni i10 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT: 840.000 TL
Hyundai i10 almak isteyenler için, peşin ödeme konusunda sıkıntı yaşayanlara özel taşıt kredisi fırsatı da sunuluyor. Bu krediyle, Hyundai i10 model araç 380.000 TL peşin ödeme yapılarak alınabiliyor, kalan tutar 48 ay vadeli taşıt kredisiyle ödenebiliyor. Otomobil piyasasındaki bu değişimler, tüketicilerin alışveriş trendlerini de etkilemekte. Eskiden yatırım amacıyla yapılan otomobil alımları, şimdi daha çok ihtiyaç odaklı hale gelmiş durumda. Hafif ticari araçlar, uygun fiyatları ve pratik kullanımlarıyla öne çıkıyor.