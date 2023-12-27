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Citroen 491.000 TL peşin paraya, Hyundai ise 380.000 TL peşine sıfır araba satıyor! Ballı kaymaklı kampanya

Türkiye'nin otomobil piyasasında, yıl sonuna doğru sıfır kilometre araçlar için son fırsatlar belirlendi. Otomobil firmaları, yılı kapatma hazırlığı yaparken, stoklarında kalan son araçları da tüketmeye odaklanıyorlar. Bu stokların tükenmesi, 2024 model araçların piyasaya sürülmesi için alan açacak. Erken hareket eden firmalar, bu yeni modellerle büyük bir avantaj elde edecekler.

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Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 17:18 Güncelleme 27 Aralık 2023, 17:18
Citroen 491.000 TL peşin paraya, Hyundai ise 380.000 TL peşine sıfır araba satıyor! Ballı kaymaklı kampanya

Türkiye'de otomobil piyasasında etkin bir yer edinen Hyundai ve Citroen, müşterilere yılın son fırsatlarını sunuyor. Bu fırsatları değerlendirenler, 2024 yılına yeni bir araba ile girebilirler.Hyundai ve Citroen ekonomik araba modelleriyle ve peşin ödeme konusunda sıkıntı yaşayanlara yönelik cazip teklifler sunuyor.

Hafif Ticari Araçlar

Sıfır kilometre araba almak isteyenlerin amaçları, bütçelerini doğrudan etkiliyor. Geçtiğimiz iki yıl boyunca, birçok insan otomobili yatırım amacıyla satın almıştı, ancak bu yöndeki cazibe azalmış durumda. İhtiyaç temelli araba almak isteyenlerin sayısı artıyor. Bu grup, genellikle hafif ticari araçları tercih ederek hem ihtiyaçlarını karşılıyor hem de bütçeden kazanç sağlıyorlar.

En Ucuz Hafif Ticari Araç Formülü

Citroen, hafif ticari araçlar için cazip bir teklif sunuyor. Citroen Berlingo Van modelinin satış fiyatı 791.700 TL olarak belirlendi. Bu araçla, müşteriler ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde karşılayabilirler.

Hyundai'den En Ucuz Sıfır Arabada İndirim

Hyundai, Türkiye'nin en ekonomik otomobili olan Hyundai i10 için yeni bir fiyat listesi açıkladı. Yeni yıla kadar bu fiyatlar üzerinden satış yapılacak. Hyundai, bu modellere yönelik 50.000 TL'lik kampanya indirimi uygulayarak fiyatları düşürdü.

Hyundai i10 için uygulanan indirimli fiyatlar şöyle:

  • Hyundai Yeni i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel: 710.000 TL
  • Hyundai Yeni i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT: 760.000 TL
  • Hyundai Yeni i10 1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT: 780.000 TL
  • Hyundai Yeni i10 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT: 840.000 TL

Hyundai i10 almak isteyenler için, peşin ödeme konusunda sıkıntı yaşayanlara özel taşıt kredisi fırsatı da sunuluyor. Bu krediyle, Hyundai i10 model araç 380.000 TL peşin ödeme yapılarak alınabiliyor, kalan tutar 48 ay vadeli taşıt kredisiyle ödenebiliyor. Otomobil piyasasındaki bu değişimler, tüketicilerin alışveriş trendlerini de etkilemekte. Eskiden yatırım amacıyla yapılan otomobil alımları, şimdi daha çok ihtiyaç odaklı hale gelmiş durumda. Hafif ticari araçlar, uygun fiyatları ve pratik kullanımlarıyla öne çıkıyor.

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