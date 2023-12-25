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Sıfır araba almanın en ucuz formülü: Fiat 514.900 TL'ye, Renault 448.900 TL'ye otomobil satıyor

Türkiye'de otomobil piyasası, yıl sonuna özel kampanyalarla fırsat günlerini yaşıyor. Otomobil firmaları, bu kampanyaları duyurarak ve ek avantajlar ekleyerek sıfır araba sahibi olmayı daha cazip hale getiriyor. Ancak, bu fırsatlardan yararlanırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar bulunuyor. Tüketicilerin bu ayrıntıları bilmeden hareket etmeleri durumunda yüksek fiyatlarla karşılaşmaları mümkün olabiliyor.

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Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 09:08 Güncelleme 25 Aralık 2023, 09:08
Sıfır araba almanın en ucuz formülü: Fiat 514.900 TL’ye, Renault 448.900 TL’ye otomobil satıyor

Türkiye'de otomobil piyasasında yıl sonuna özel kampanyalar başladı. Araç satın almak isteyenler, firmaların sunduğu avantajlı kampanyalar sayesinde kolaylıkla araba sahibi olabiliyorlar. Bu kampanyalar, özellikle bütçe sorunu yaşayan kişiler için sıfır araba sahibi olma imkanı sunuyor. Kampanyaların detaylarına dikkat etmek, bu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmak için önemli.

FIAT'tan Uygun Fiyatlı Araba Formülü

Fiat, yıl sonu kampanyaları kapsamında müşterilere çok özel teklifler sunuyor. Bu teklifler, bütçesi kısıtlı olan kişilere bile araba sahibi olma şansı veriyor. Fiat, müşterilerine bütçelerine uygun alternatifler önererek, uygun maliyetlerle araba sahip olmalarını sağlıyor.

Fiat'tan Hafif Ticari Araçlara Özel Kampanya

Fiat, müşterilere hafif ticari araçları önererek, binek otomobiller yerine bu araçlara yönelmelerini teklif ediyor. Fiat'ın hafif ticari araçları, geniş aileler ve günlük kullanım için ideal seçenekler sunuyor. Müşterilerin bu araçları tercih etmeleri durumunda, Fiat özel imkanlar sunuyor.

Fiat Doblo: En Uygun Fiyatlı Seçenek

Fiat Doblo Cargo, hafif ticari araçlar arasında en uygun fiyatlı seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Fiat Doblo'nun liste fiyatı 749.900 TL iken, kampanya ile fiyat 714.900 TL'ye düşüyor. Bu indirimle müşteriler 35.000 TL tasarruf sağlayabiliyor.

Peşin Ödeme Sorunu İçin Kredi İmkanı

Peşin ödeme yapmakta zorlanan müşterilere, Fiat 200.000 TL tutarında kredi imkanı sunuyor. Bu kredi sayesinde, müşterilerin ödeyeceği peşin tutar 514.900 TL'ye düşüyor. Ayrıca, kredi ödemeleri aylık taksitler halinde yapılabiliyor, böylece bütçe planlaması daha kolay hale geliyor.

Renault'tan Uygun Fiyatlı Araç Fırsatı

Renault, Türkiye'de en yüksek satış rakamlarına ulaşan otomobil firmalarından biri olarak biliniyor. Renault'un hafif ticari araç teklifi, müşteriler tarafından ilgi görüyor. Renault Ekspress Van modeli için firma 698.900 TL'lik bir fiyat belirledi. Bu fiyatla müşteriler sıfır araç sahibi olabiliyorlar ve bu fırsat daha da genişliyor.

Peşin ödeme yapmakta zorlanan müşterilere Renault tarafından kredi desteği sunuluyor. 250.000 TL'lik kredi desteği ile peşinat tutarı 448.900 TL'ye düşüyor ve kalan tutar kredi ile ödeniyor. Bu kredi, bütçelere uygun taksitlerle geri ödeniyor.

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