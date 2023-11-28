2023 güncel fiyat listesi! Toyota, Volkswagen, Renault, Fiat, Opel, Citroen... ÖTV indirimli araç fiyatları açıklandı

Engelliler için ÖTV indirimli araç fiyatları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimli araç fiyatlarının 2024 yılındaki limiti...
Engelliler için ÖTV indirimli araç fiyatları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimli araç fiyatlarının 2024 yılındaki limiti...
ENGELLİ ARAÇ ALIMI 2024 LİMİTİ NE KADAR OLACAK?
ÖTV muafiyetli araç hakkı yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar için geçerli oluyor. Bu kişiler motor hacmi 1.6 litreyi geçmeyen sıfır otomobilleri belirlenen üst limite kadar satın alabiliyor. 2022 yılında 450 bin 500 TL olan ÖTV muafiyetli araç üst limiti, 2023 yılında yüzde 122.9 oranında artarak 1 milyon 4 bin 200 TL'ye yükselmişti. 2024 yılında ise 1 milyon 591 bin 255 TL şeklinde uygulanacak.
YÖNETMELİK DEĞİŞECEK Mİ?
Engelli araç alımı konusunda yönetmeliğin değişeceği iddiaları ise henüz bir karşılık bulmadı. 1 Ocak 2024 itibariyle konunun netlik kazanması bekleniyor.
İŞTE GÜNCEL ENGELLİ OTOMOBİL FİYATLARI
Fiat:
Renault:
Dacia:
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Opel:
Citroen:
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