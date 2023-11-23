Damping üstüne damping! Fiat 500’de 12 ay %1,99 faizle alıcı bekliyor! Renault 19000 TL taksitle 2023 model Austral, Captur ve Clio satıyor!

Kampanyada, Renault Clio modeli için 200.000 TL kredi, 12 ay vade ve %1,99 faiz oranı ile aylık ödeme 19.000 TL'dir.

Renault Captur ve Koleos İçin Özel Teklifler

Renault Captur için ise 250.000 TL kredi, 12 ay vade ve %1,39 faiz oranı sunuluyor. Bunun yanı sıra, 75.000 TL takas desteği de mevcut. Renault Koleos alımlarında ise 100.000 TL'ye kadar takas desteği veriliyor.