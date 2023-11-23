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Damping üstüne damping! Fiat 500'de 12 ay %1,99 faizle alıcı bekliyor! Renault 19000 TL taksitle 2023 model Austral, Captur ve Clio satıyor!

Renault, ve Fiat modelleri için dikkat çekici bir finansman kampanyası düzenliyor. Bu kampanya dahilinde, müşterilere cazip koşullar altında kredi imkanı sunuluyor. Kampanya, 300.000 TL'ye kadar kredi, 12 ay vade ve %0,99 faiz oranı gibi avantajlar içeriyor. Ayrıca, Renault Austral alımlarında 100.000 TL'ye kadar ek takas desteği de sağlanıyor. Bu kampanya, Renault Austral modellerini tercih edecek müşterilere yönelik özel bir fırsat sunuyor. İşte kampanyanın detayları.

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Giriş Tarihi 23 Kasım 2023, 08:58 Güncelleme 23 Kasım 2023, 08:58
Damping üstüne damping! Fiat 500’de 12 ay %1,99 faizle alıcı bekliyor! Renault 19000 TL taksitle 2023 model Austral, Captur ve Clio satıyor!

Kampanyada, Renault Clio modeli için 200.000 TL kredi, 12 ay vade ve %1,99 faiz oranı ile aylık ödeme 19.000 TL'dir.

Renault Captur ve Koleos İçin Özel Teklifler

Renault Captur için ise 250.000 TL kredi, 12 ay vade ve %1,39 faiz oranı sunuluyor. Bunun yanı sıra, 75.000 TL takas desteği de mevcut. Renault Koleos alımlarında ise 100.000 TL'ye kadar takas desteği veriliyor.

ÖTV Muafiyetli Renault Clio ve Megane Sedan Fiyatları

Renault, Clio Equilibre 1.0 TCe X-Tronic 90 bg modelini 515.500 TL, Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg modelini ise 561.500 TL ÖTV muafiyetli fiyatlarla sunuyor. Ayrıca, Renault Clio modelleri için 200.000 TL'ye kadar 12 ay %1,99 faiz oranı ile kredi imkanı sağlanıyor.

Renault Binek ve Ticari Modeller İçin Kredi Seçenekleri

Renault'un binek ve ticari modellerinde 300.000 TL kredi, 12 ay vade ve %3,29 faiz oranı ile kredi seçenekleri bulunuyor. Renault Finans aracılığıyla kredi kullanan müşteriler için 6 ay ertelemeli %3,79 faiz oranlı kredi imkanı da mevcut.

Kasım Ayı Kampanyaları ve İndirimler

Kasım ayı boyunca, Renault'un bütün modellerinde online satışa özel ilk bakım hediye ediliyor. Renault Finans'tan kullanılan kredilerde kredi tahsis ücreti alınmıyor. Öğretmen ve diş hekimlerine özel 10.000 TL indirim uygulanıyor.

Fiat 500 Modeli İçin Özel Fırsat

Renault'un 500 modeli için Kasım ayına özel bir kampanya sunuluyor. Bu kampanyada 200.000 TL'ye 12 ay %1,99 faiz oranı ile ödeme seçeneği bulunuyor. Kampanya 02.11.2023 – 02.12.2023 tarihleri arasında geçerli olacak ve aylık 19.600,28 TL ödeme seçeneği ile sunulacak. Bu özel kredi kampanyasından yararlanan müşteriler için kredi tutarının %0,5'i (1.000 TL) + BSMV (Kredi Tahsis Ücretinin %15'i; 150 TL) tutarında bir kredi tahsis ücreti talep edilecektir.

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