Damping üstüne damping! Fiat 500’de 12 ay %1,99 faizle alıcı bekliyor! Renault 19000 TL taksitle 2023 model Austral, Captur ve Clio satıyor!

Kampanyada, Renault Clio modeli için 200.000 TL kredi, 12 ay vade ve %1,99 faiz oranı ile aylık ödeme 19.000 TL'dir.
Renault Captur ve Koleos İçin Özel Teklifler
Renault Captur için ise 250.000 TL kredi, 12 ay vade ve %1,39 faiz oranı sunuluyor. Bunun yanı sıra, 75.000 TL takas desteği de mevcut. Renault Koleos alımlarında ise 100.000 TL'ye kadar takas desteği veriliyor.
ÖTV Muafiyetli Renault Clio ve Megane Sedan Fiyatları
Renault, Clio Equilibre 1.0 TCe X-Tronic 90 bg modelini 515.500 TL, Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg modelini ise 561.500 TL ÖTV muafiyetli fiyatlarla sunuyor. Ayrıca, Renault Clio modelleri için 200.000 TL'ye kadar 12 ay %1,99 faiz oranı ile kredi imkanı sağlanıyor.
Renault Binek ve Ticari Modeller İçin Kredi Seçenekleri
Renault'un binek ve ticari modellerinde 300.000 TL kredi, 12 ay vade ve %3,29 faiz oranı ile kredi seçenekleri bulunuyor. Renault Finans aracılığıyla kredi kullanan müşteriler için 6 ay ertelemeli %3,79 faiz oranlı kredi imkanı da mevcut.