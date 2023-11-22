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Peugeot 308 200.000 TL avantajlı, Dacia Duster EDC ise 250.000 TL avantajlı fiyatla satışa çıktı

Kasım ayında, otomobil sektörü, öğretmenler ve diş hekimleri için çekici kampanyalar sunuyor. Bu ay içinde, Dacia ve Peugeot gibi markalar, dikkat çekici finansal avantajlarla öne çıkıyor. İşte bu kampanyaların ayrıntıları:

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Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 12:05 Güncelleme 22 Kasım 2023, 12:05
Peugeot 308 200.000 TL avantajlı, Dacia Duster EDC ise 250.000 TL avantajlı fiyatla satışa çıktı

Kasım ayı, otomobil sektörü için birçok cazip kampanya ve özel teklifleri beraberinde getiriyor. Bu dönemde, öğretmenler ve diş hekimleri gibi meslek gruplarına yönelik avantajlı fırsatlar öne çıkıyor. Dacia ve Peugeot gibi markalar, müşterilerine çeşitli modeller üzerinden finansal kolaylıklar sunarak, yeni araç sahibi olma yolunda destek oluyor.

Dacia Finans Kampanyası

Dacia, öğretmenler ve diş hekimleri için özel olarak dosya masrafsız kredi imkanı ve 10.000 TL'lik indirim sunuyor.

Dacia Duster EDC Modeli İçin Özel Fırsatlar

  • 250.000 TL'ye kadar 12 ay %1,39 faiz oranı.
  • 60.000 TL'lik takas desteği.

Genel Kredi Seçenekleri

  • 300.000 TL'ye kadar 12 ay vade ve %3,29 faiz oranı.
  • Aylık ödeme: 32.482 TL.
  • 6 ay erteleme fırsatı, faiz oranı %3,79.

Peugeot Modellerindeki Kampanyalar

Peugeot, çeşitli modellerinde farklı kredi seçenekleri sunuyor:

Peugeot 208 Kampanyası

  • 120.000 TL'ye kadar 12 ay %0,99 faiz oranı.

Peugeot 308 Kampanyası

  • 200.000 TL'ye kadar 12 ay %0,99 faiz oranı.

Peugeot 2008 Kampanyası

  • 220.000 TL'ye kadar 12 ay %0,99 faiz oranı.

Peugeot e-2008 Kampanyası

  • 220.000 TL'ye kadar 12 ay %0,99 faiz oranı.

Peugeot 508 Kampanyası

  • 220.000 TL'ye kadar 12 ay %0,99 faiz oranı.

Peugeot 5008 Kampanyası

  • 270.000 TL'ye kadar 6 ay %1,59 faiz oranı.

Peugeot 3008 ve 408 Modelleri

  • 300.000 TL'ye kadar 12 ay %0,99 faiz oranı.

Kampanyaların Avantajları ve Seçenekleri

Bu kampanyalar, özellikle öğretmenler ve diş hekimleri için oldukça avantajlı. Dacia ve Peugeot markalarının sunduğu bu finansal kolaylıklar, yeni bir araba almayı düşünenler için büyük fırsatlar içeriyor. Özellikle düşük faiz oranları ve takas destekleri, bu kampanyaları daha da cazip kılıyor.

Öğretmenler ve Diş Hekimleri İçin Fırsatlar

  • Dosya masrafsız kredi imkanı.
  • Özel indirimler ve takas destekleri.
  • Düşük faiz oranları ve uygun vade seçenekleri.

Kasım ayı, otomobil sektöründe cazip kampanyalar ve özel fırsatlarla dolu. Özellikle öğretmenler ve diş hekimleri, bu avantajlı tekliflerden yararlanarak yeni bir araba sahibi olabilirler. Dacia ve Peugeot, çeşitli modellerde sunduğu finansal avantajlarla, müşterilerine uygun koşullarda araç sahibi olma imkanı tanıyor.

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