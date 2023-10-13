Stonic, Captur, 308 fiyatları dibin dibini gördü: Kia, Renault ve Peugeot çıldırdı! Bayilerde yoğunluk var

B-SUV segmenti, otomobil alıcıları için geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor. Ancak, bu segmentteki birçok araç fiyat bakımından oldukça yüksek. Fakat uygun fiyatlı ve kaliteli araçları incelediğimizde, Kia Stonic, Renault Captur ve Peugeot 308 gibi modeller öne çıkıyor. İşte bu üç araç hakkında daha fazla bilgi.

Kia Stonic: Fiyat - Performans Şampiyonu

B-SUV segmentinde uygun fiyatlı araç arayanlar için Kia Stonic, mükemmel bir seçenek olabilir. Kia Stonic, belki de en lüks malzemelerle donatılmış bir araç değil, ancak fiyat - performans oranında sizi tatmin edebilir. İşte Kia Stonic'in fiyatları:

Stonic 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool: 905.000 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool: 965.000 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Business: 1.000.000 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance: 1.040.000 TL

Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Benzin Cool: 1.040.000 TL

Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Benzin Business: 1.080.000 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige: 1.120.000 TL

Kia Stonic, bu fiyatlarla oldukça rekabetçi bir seçenek sunuyor ve kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun farklı donanım seçenekleri sunuyor. Bu nedenle, bütçenize uygun bir B-SUV arıyorsanız, Kia Stonic'i düşünmelisiniz.