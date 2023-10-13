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Stonic, Captur, 308 fiyatları dibin dibini gördü: Kia, Renault ve Peugeot çıldırdı! Bayilerde yoğunluk var

B-SUV segmenti, farklı ihtiyaçlara ve bütçelere uygun birçok araç sunar. Kia Stonic, Renault Captur ve Peugeot 308 gibi modeller, uygun fiyatları ve çeşitli özellikleri ile öne çıkarlar. Hangi aracın sizin için en uygun olduğunu belirlerken, sürüş alışkanlıklarınızı, ihtiyaçlarınızı ve bütçenizi göz önünde bulundurmalısınız. Bu üç araç, farklı beklentilere cevap verebilecek kaliteli seçenekler sunar. Hangi aracın sizin için en uygun olduğunu belirlerken, sürüş alışkanlıklarınızı, ihtiyaçlarınızı ve bütçenizi göz önünde bulundurmalısınız. Bu üç araç, farklı beklentilere cevap verebilecek kaliteli seçenekler sunar.

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Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 09:04 Güncelleme 14 Ekim 2023, 09:04
Stonic, Captur, 308 fiyatları dibin dibini gördü: Kia, Renault ve Peugeot çıldırdı! Bayilerde yoğunluk var

B-SUV segmenti, otomobil alıcıları için geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor. Ancak, bu segmentteki birçok araç fiyat bakımından oldukça yüksek. Fakat uygun fiyatlı ve kaliteli araçları incelediğimizde, Kia Stonic, Renault Captur ve Peugeot 308 gibi modeller öne çıkıyor. İşte bu üç araç hakkında daha fazla bilgi.

Kia Stonic: Fiyat - Performans Şampiyonu

B-SUV segmentinde uygun fiyatlı araç arayanlar için Kia Stonic, mükemmel bir seçenek olabilir. Kia Stonic, belki de en lüks malzemelerle donatılmış bir araç değil, ancak fiyat - performans oranında sizi tatmin edebilir. İşte Kia Stonic'in fiyatları:

Stonic 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool: 905.000 TL
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool: 965.000 TL
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Business: 1.000.000 TL
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance: 1.040.000 TL
Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Benzin Cool: 1.040.000 TL
Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Benzin Business: 1.080.000 TL
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige: 1.120.000 TL

Kia Stonic, bu fiyatlarla oldukça rekabetçi bir seçenek sunuyor ve kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun farklı donanım seçenekleri sunuyor. Bu nedenle, bütçenize uygun bir B-SUV arıyorsanız, Kia Stonic'i düşünmelisiniz.

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Renault Captur: Şık Tasarım ve Geniş Donanım Seçenekleri

Renault Captur, B-SUV segmentinde şık tasarımı ve geniş donanım seçenekleriyle dikkat çekiyor. Ülkemizde kullanıcılarına üç farklı donanım seviyesi sunan Renault Captur, otomobil alıcılarına geniş bir tercih yelpazesi sunuyor. İşte Renault Captur'ün fiyatları:

Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg: 1.308.000 ₺
Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg: 1.362.900 ₺
R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155 bg: 1.495.000 ₺

Renault Captur, çeşitli motor seçenekleri ve donanım seviyeleri ile kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir araç sunuyor. Ayrıca, şık tasarımı ile sokağın yıldızı olabilirsiniz. Eğer stil ve geniş bir donanım yelpazesi sizin için önemliyse, Renault Captur'ü incelemelisiniz.

Peugeot 308: Prestij ve Performans

Peugeot 308, B-SUV segmentinde prestijli bir seçenek arayanlar için mükemmel bir tercih olabilir. Özel tasarımı, yüksek performansı ve konforuyla Türkiye pazarında üç farklı donanım seviyesiyle sunuluyor. Peugeot 308'in fiyatları şu şekilde:

ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8: 1.408.000 TL
ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8: 1.502.500 TL
GT 1.2 PureTech 130hp EAT8: 1.664.000 TL

Peugeot 308, sürüş keyfi ve prestij arayanlar için ideal bir seçenek sunuyor. Yüksek kaliteli malzemeler ve özel tasarımıyla sizi etkileyebilir. Bu nedenle, B-SUV segmentinde lüks ve performans arayanlar için Peugeot 308'i düşünmelisiniz.

B-SUV segmentinde uygun fiyatlı ve kaliteli araç arayanlar için Kia Stonic, Renault Captur ve Peugeot 308 gibi modeller çekici seçenekler sunuyor. Her bir aracın kendi avantajları ve özellikleri bulunuyor. Bütçenize, tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre en uygun olanı seçebilirsiniz. Bu üç araç, fiyatları ve özellikleri açısından dikkat çekiyor ve Türkiye pazarında önemli oyuncular arasında yer alıyorlar.


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