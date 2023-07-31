Araç muayenesi için açıklama geldi! Otomobili üç yıldan eski olanlara özel duyuru! Ve hayata geçirildi!

Araçların güvenli ve çevreye uygun bir şekilde trafiğe çıkmasını sağlamak için yapılan zorunlu muayene işlemi, kazaların önüne geçmeyi hedeflemektedir. Ancak zaman zaman yaşanan yoğunluklar nedeniyle vatandaşlar muayene randevusu almakta ve muayene istasyonlarına gitmekte zorlanabilmektedirler. Neyse ki, Türkiye'de faaliyet gösteren TÜVTÜRK, bu mağduriyeti gidermeye karar vererek yeni bir uygulama başlattı!

Araç Muayeneleri İçin Gezici İstasyonlar TÜVTÜRK, vatandaşların muayene işlemlerini daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için gezici istasyonları devreye aldı. Bu gezici istasyonlar, özellikle randevu alarak muayene yaptırmak isteyen vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlıyor.