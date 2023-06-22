Otorapor yetkililerinin tahmin ve analizleri, seçimin ikinci turunun sonuçlanmasının ardından otomobil piyasasında yaşanan büyük hareketliliğin bir süre daha devam edebileceği yönünde.

Diğer bir yandan ise Ticaret Bakanlığı'nın 21 Haziran 2023 tarihinde yapmış olduğu açıklamaya göre; otomotiv sektöründe yaşanan haksız kazanç ve tüketici mağduriyetine sebep olan uygulamaların ortadan kaldırılmasına göre ilave tedbirler alınacak. Bunlardan bir tanesi de 6ay/6000km kuralının 1 Ocak 2024 tarihine kadar uzatılması oldu. Ayrıca bu uygulamaya ticari amaçla alım-satım işlemi yapan bireysel satışlar da dahil edildi.

Tüm bu gelişmeler ve beklentiler doğrultusunda araç piyasasını yakından takip eden vatandaşların Kurban Bayram'ı sezonundan umutlu olması, yerinde bir davranış olarak görünüyor.

Fiyatların artması riski de göz önüne alındığında vatandaşların ihtiyaç nedeniyle veya yatırım aracıyla otomobil almaya yönelmeleri bekleniyor.

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