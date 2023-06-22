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    • Otomobil
    • 22.06.2023 12:25
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    • 22.06.2023 12:25
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    Otorapor Oto Ekspertiz: Otomobil piyasasındaki hareketlilik devam edecek!

    Ülkemizde son yıllarda yaşanan ekonomik gelişmeler, kur fiyatları, küresel kriz ve enflasyon oranı gibi gelişmelerin en çok etkilediği sektörlerden birisi olan otomobil sektörü yeni bir eşiği geçmek üzere. 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimi neredeyse tüm sektörlerin operasyonunu ve karar sürecini doğrudan etkiledi. Otomobil piyasası da en çok etkilenen sektörler arasında yerini aldı. Seçimin sonuçlanmasının ardından oldukça yoğun bir işlem hacmine ulaşan ikinci el otomobil sektörü, ülkemizde ve dünyada yaşanan ekonomik gelişmeleri yakında takip ediyor. Bayram öncesi ve sonrası yaşanacak gelişmeler de bu süreci destekliyor.

    Otomobil piyasası yeni bir eşikten geçiyor

    Otorapor yetkililerinin tahmin ve analizleri, seçimin ikinci turunun sonuçlanmasının ardından otomobil piyasasında yaşanan büyük hareketliliğin bir süre daha devam edebileceği yönünde.

    Diğer bir yandan ise Ticaret Bakanlığı'nın 21 Haziran 2023 tarihinde yapmış olduğu açıklamaya göre; otomotiv sektöründe yaşanan haksız kazanç ve tüketici mağduriyetine sebep olan uygulamaların ortadan kaldırılmasına göre ilave tedbirler alınacak. Bunlardan bir tanesi de 6ay/6000km kuralının 1 Ocak 2024 tarihine kadar uzatılması oldu. Ayrıca bu uygulamaya ticari amaçla alım-satım işlemi yapan bireysel satışlar da dahil edildi.

    Tüm bu gelişmeler ve beklentiler doğrultusunda araç piyasasını yakından takip eden vatandaşların Kurban Bayram'ı sezonundan umutlu olması, yerinde bir davranış olarak görünüyor.

    Fiyatların artması riski de göz önüne alındığında vatandaşların ihtiyaç nedeniyle veya yatırım aracıyla otomobil almaya yönelmeleri bekleniyor.

    Yasal Uyarıdır. Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir

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    Haberler Otomobil Otorapor Oto Ekspertiz: Otomobil piyasasındaki hareketlilik devam edecek!
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