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    • Otomobil
    • 22.05.2023 12:35
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    • 22.05.2023 12:35
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    2023 model Tofaş Şahin'e yapay zeka imzası! Görenler gözlerini alamadı! "Eskisinden bile güzel..."

    Tofaş Şahin modeli, Türkiye'de bir dönem en popüler araç modellerinden biriydi. İlk üretimi 1987 yılında gerçekleşen Tofaş Şahin, ekonomik yapısıyla özellikle işletmeler tarafından sıkça tercih ediliyordu. Günümüzde hala birçok kişi için nostaljik bir değeri olan Şahin modeli, yapay zeka teknolojisiyle tamamen yenilendi.

    Tofaş Şahin’e yapay zeka imzası!

    Yapay zeka teknolojisi son yıllarda hayatımıza birçok alanda girmeye başladı. Gelişen teknolojiyle yapay zeka sayesinde birçok işlem daha hızlı ve daha kolay bir şekilde yapılabilir hale geldi. Son dönemde yapay zeka tarafından hazırlanan fotoğraflar sosyal medyada viral olmayı başarıyor. Türkiye'de bir döneme damgasını vuran ve hala popülerliğini koruyan Tofaş kuş serisi araçları hala dikkat çekiyor. Son olarak yapay zeka tarafından hazırlanan 2023 model Tofaş Şahin fotoğrafı kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

    2023 MODEL TOFAŞ ŞAHİN'E YAPAY ZEKA İMZASI!

    Yapay zeka teknolojisi sayesinde yenilenen Tofaş Şahin modelinde birçok farklı özellik bulunuyor.

    İlk olarak aracın dış görünümü tamamen yenilendi ve daha modern bir hale getirildi.

        İşte o kare!

        Yapay zeka aracın performansını artırdı ve daha güçlü bir motorla donattı. Bunun yanı sıra aracın iç mekanı da yenilendi ve daha kullanışlı hale getirildi.

        Türkiye'de bir döneme damgasını vuran ve hala popülerliğini koruyan Tofaş kuş serisi araçları hala dikkat çekiyor.

            Tofaş Kuş Serisi olarak bilinen Şahin, Doğan ve Kartal, Tofaş tarafından 1981-2010 yılları arasında üretilen bir orta sınıf otomobil serisidir. 1981 yılında üretime başlanan seri, 2010 yılında Etiyopya'daki Holland Car firmasının DOCC adlı modelin üretimiyle son bulmuştur.
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            Haberler Otomobil 2023 model Tofaş Şahin'e yapay zeka imzası! Görenler gözlerini alamadı! "Eskisinden bile güzel..."
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