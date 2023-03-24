İcradan satılık 2010 model Mercedes-Benz

Büyükçekmece 1. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2010 model BMW marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 1.600.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 18.04.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

06BR4444 Plakalı , 2010 Model , MERCEDES-BENZ Marka , S 320 CDI Tipli , 64293040801651 Motor No'lu , WDD2210221A270831 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Motor Hacmi 2987cm3 , Rengi Siyah , Aracın ruhsatının olmadığı, anahtarlarının olmadığı, stepne lastiğinin olmadığı, aracın bazı parçalarının onarılarak boyanmış olduğu, aracın kupa boyasının muhtelif yerlerinde çiziklerinin ve eziklerinin olduğu görüldü.

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