2016 model Seat marka otomobil icradan satılığa çıkarıldı

Bakırköy Banka Alacakları İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2016 model Seat marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 445.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 19.04.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

Mahalde hazır bulunan ve araç hakkında bilgi veren otopark yetkilisi anahtarının ve ruhsatının olmadığını, kapılarının açık olduğunu beyan etti. Anahtarı olmadığı ve aküsü boş olduğu için araç çalıştırılamadı. Motor kaputu açıldı, motoru motor aksamları ve diğer tali unsurlar görüldü. Gözle ve aletsiz kontrolda eksik ve hasarlı parça görülmedi.Aracın Start & Stop özellikli,MotorTipinin,Dizelve 3 Silindirli olduğu görüldü. Aracın şasi numarası ön camında okundu, kilometre göstergesinde okunan bir değer yok, kilometresi takribi 150.000olarakkabul edildi(yağ değişim kartında okunan tarih ve kilometre, 15 03 2021 tarihinde134.373 km olarak okundu, 7 aylık artı süre içinaylık kullanım ortalamasına göre15.000 kilometre eklendi).Tespiti ; Ön camdaki şasi numarası, plakası ve dosyasındaki verileri ile görülen aracın eşleşmesine göre yapıldı. Durumu;1.5 yıl ayakın bir süre açık otoparkta kalmış bir araç,önemli bir kaporta ve/veya boya sorunu yok, lastikleriDunlop marka ve iyi durumda,döşemesi,koltukları,konsolu,göstergepaneli, diğerkumandavekontrolelemanları iyi durumda,aksesuar eksikleri yok,araç içinin vekoltuklarınınkozmetiktemizlik ihtiyacı var.Boyasında kullanım kaynaklı muhtelifyüzeysel çizikler var.Bunların dışında ;Kaportası, boyası,lastikleri ve geneli ile aracın temiz ve iyi durumda, olduğu görüldü.

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