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    • Otomobil
    • 16.03.2023 07:00
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    • 16.03.2023 07:00
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    TOGG FİYAT KARŞILAŞTIRMA | Fiyat belli oldu! TOGG rakipleri kimler? 2023 C Segment SUV sıfır otomobil fiyat listesi...

    Türk mühendisler tarafından tasarlanarak geliştirilen, Ar-Ge çalışmaları Türkiye'de yapılan, Türk tedarikçilerin ürettiği parçaları kullanan ve Türk girişimlerin teknolojilerini bünyesinde barındıran yerli otomobil, Türk otomotiv sanayisinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

    takvim.com.tr
    Fiyat belli oldu! TOGG rakipleri kimler?

    TOGG fiyatları belli oldu. Türkiye çok uzun yılların ardından yeniden kendi yerli markası ile otomotiv sektöründe rekabet edebilecek Togg'un önümüzdeki dönemde rakibi olacak diğer ülkelerin yerli otomobillerinin kimler olduğu araştırılıyor. Peki, TOGG rakipleri kimler? TOGG fiyat karşılaştırma nasıl yapılır? İşte TOGG özellikleri ve rakiplerinin karşılaştırması...

    TOGG'UN FİYATI NE KADAR?

    - V1 RWD Standart Menzil: 953 bin TL

    - V2 RWD Standart Menzil: 1 milyon 55 bin TL

    - V2 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 215 bin TL

    C SEGMENTİ SUV MODELLERİ 2022

    Volkswagen Tiguan

    1.135.400 TL

    Peugeot 3008

    1.188.000 TL

        Citroen C5 Aircross

        1.084.100 TL

        Opel Grandland X

        1.142.900 TL

        Nissan Qashqai

        1.020.000 TL

        Nissan Juke Platinum

        939.300 TL

        Nissan Juke Platinum Premium

        1.046.100 TL

        Nissan X-Trail

        1.488.700 TL

            Nissan Navara

            1.518.000 TL

            Jeep Renegade

            1.047.450 TL

            Jeep Compass

            1.355.450 TL

            Jeep Wrangler

            2.115.000 TL

            Jeep Wrangler Rubicon

            4.225.000 TL

                MINI COOPER TOGG ÖNCESİ VERGİ DÜZENLEMESİ

                Geçtiğimiz günlerde ÖTV matrahlarında düzenlemeye gidildi. Buna göre motor gücü 160 kW'yı geçmeyen ve vergisiz fiyatı 1 milyon 250 bin TL'yi aşmayan elektrikli araçlar yüzde 10'luk ÖTV dilimine girecek. 1 milyon 250 bin TL'yi aşan araçlara ise yüzde 40 ÖTV uygulanacak. Motor gücü 160 kW'ı aşan ancak fiyatı 1 milyon 350 bin TL'yi aşmayan elektrikli araçlardan yüzde 50, bu tutarı aşan araçlardan ise yüzde 60 ÖTV alınacak.

                ÖTV DESTEĞİ

                Togg için takvim işlerken en çok merak edilen konu fiyatı. Fiyat politikasının parolası 'ulaşılabilirlik' olacak. Bu çerçevede kısa süre önce matrah düzenlemesi geldi. Motor gücü 160 kilovattı aşan elektrikli araçların ÖTV matrahı yüzde 40'a çıkarıldı. Togg'un yer aldığı ÖTV matrahı ise yüzde 10'da kaldı. Bu düzenleme Togg'a özel matrah ayarlaması olarak değerlendirildi. Liste fiyatı ise kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacak.

                ÖN SİPARİŞ 16 MART'TA BAŞLAYACAK

                Yapılan açıklamaya göre, otomobil için ön siparişler 16-27 Mart tarihleri arasında Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden alınacak. Buna göre, her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak. Çekilişe katılan kullanıcılar, ön ödeme öncesi akıllı cihazlarını modelinden rengine konfigüre edebilecek.

                28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş sistemiyle de ön sipariş sahipleri belirlenecek. Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.
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                    Haberler Otomobil TOGG FİYAT KARŞILAŞTIRMA | Fiyat belli oldu! TOGG rakipleri kimler? 2023 C Segment SUV sıfır otomobil fiyat listesi...
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