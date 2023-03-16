TOGG FİYAT KARŞILAŞTIRMA | Fiyat belli oldu! TOGG rakipleri kimler? 2023 C Segment SUV sıfır otomobil fiyat listesi...

MINI COOPER TOGG ÖNCESİ VERGİ DÜZENLEMESİ

Geçtiğimiz günlerde ÖTV matrahlarında düzenlemeye gidildi. Buna göre motor gücü 160 kW'yı geçmeyen ve vergisiz fiyatı 1 milyon 250 bin TL'yi aşmayan elektrikli araçlar yüzde 10'luk ÖTV dilimine girecek. 1 milyon 250 bin TL'yi aşan araçlara ise yüzde 40 ÖTV uygulanacak. Motor gücü 160 kW'ı aşan ancak fiyatı 1 milyon 350 bin TL'yi aşmayan elektrikli araçlardan yüzde 50, bu tutarı aşan araçlardan ise yüzde 60 ÖTV alınacak.