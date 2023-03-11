1992 Model Renault R1339 icradan satılığa çıkarıldı

Akhisar İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 1992 Model Renault R1339 marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 75.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 11.04.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

Satışa konu edilen 45 F 5436 plakalı 1992 model Renault R1339Tipli , R209501 Motor No'lu , 1121852 Şasi No'lu , Rengi Gri , Aracın aküsünün olduğu, anahtarının ve ruhsatının olmadığı görülmüştür. Aracın km değeri 84.041olarak okunmuştur. Aracın sağ ön/arka çamurluğunda, arka bagaj kapağında göçük/çürümeler olduğu, sol çamurluk ve ön kapıda çizik/göçükler olduğu, muhtelif yerlerinde çizik/paslanmaların olduğu lastiklerin %40 seviyede olduğu tespit edilmiştir.





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