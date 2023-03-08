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    • Otomobil
    • 08.03.2023 21:16
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    • 08.03.2023 21:16
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    2015 model Audi A6 icradan satılığa çıkarıldı

    Otomobil almak isteyenler son dönemde icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. İcradan satılığa çıkarılan araç ilanlarının yer aldığı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, 2015 model Audi A6 marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    Lüks otomobil icradan satılığa çıkarıldı

    Fethiye İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2015 model Audi A6 marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 1.215.000 TL muhammen bedel belirlendi.

    İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 31.03.2023 olarak duyuruldu.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

    07 AGA 60 plaka sayılı Audi marka A6 Limousine tipli 2015 model otomobil, siyah renkli, dizel, 1968 cm3 silindir hacimli, 140 kw gücünde, otomatik vites,CNH089585 motor numaralı, WAUZZZ4G9FN079914 şasi numaralı araç. Dosyaya sunulan bilirkişi raporuna göre; aracın bagaj kapağı hariç diğer kapılarının açıldığını, anahtarı olmadığından çalıştırılamadığını, radyatörünün yerinden kopmuş yere doğru sallandığını,ön tampon ceki kapağının olmadığını, ön tamponunda muhtelif çiziklerin mevcut olduğunu, iç döşemelerinin kirli, lastiklerinin normal durumda olduğunu, motor kısmının iyi durumda olduğunu bildirmiştir.


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    Haberler Otomobil 2015 model Audi A6 icradan satılığa çıkarıldı
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