2015 model Renault Symbol marka araç icradan satılığa çıkarıldı

Elazığ İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2015 model Renault Symbol marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 65.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 06.04.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

6ft3876 Plakalı , 2015 Model , RENAULT SYMBOL Marka , OTOMOBİL Tipli , K9KC612D313947 Motor No'lu , VF14SRCL453705730 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Motor Gücü 66HP , Rengi Beyaz , Manuel , Motor hacmi 1461 cm³ ye kadar olan aracın bilirkişi raporuna göre mevcut durum bilgisi:Plaka, kontak anahtarı, ruhsat, gösterge ünitesi, radyo-ses ünitesi, klima ünitesi, torpido kapağı ve haznesi, ön konsol-çakmak ünitesi, orta konsol, ses kontrol ve havalandırma menfez ızgaraları çerçeve grubu, kontrol tuş paneli ve çerçevesi, direksiyon muhafaza bakaliti, sürücü - yolcu havalandırma ızgaraları, komple ön göğüs kaplaması, ön-orta-arka direk bakalitleri, komple sağ-sol ön koltuk grubu, komple arka koltuk grubu, komple ön sağ-sol kapı, komple arka sağ-sol kapı, komple bagaj kapağı, komple ön kaput, motor üst muhafazası, komple ön sağ-sol çamurluk, soğutma sistemi, komple ön sağ-sol farlar, komple arka sağ-sol stoplar, komple ön tampon-panel-ızgara grubu, komple arka tampon, akü grubu, komple sağ-sol dikiz aynaları, ikaz kumanda kol grubu, bagaj altı haznesi-üst kapağı-bagaj ayn kaplamaları, stepne-kriko seti, komple ön sağ-sol emniyet kemeri mekanizması, komple hava yastığı grubu, iç tavan kaplaması, arka cam önü pandizot, komple ön sağ-sol güneşlikler, tavan lamba grubu MEVCUT DEĞİLDİR.

İlana gitmek için tıklayınız