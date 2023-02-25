2021 model Fiat Fiorino icradan satılığa çıkarıldı

Amasya İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2021 model Fiat Fiorino marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 330.00 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 31.03.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:



34EGM337 Plakalı , 2021 Model , FIAT Marka , FIORINO Tipli , 350A10009722226 Motor No'lu , NM422500006U92982 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Rengi Beyaz , kamyonet,yakıt türü dizel350A10009722226 motor nolu, NM422500006U92982 şase nolu, yakıt tipi dizel. Keşif tarihi itibariyle yapılan herhangi bir alet olmaksızın vasıtanın gözlem ile yapılan incelemesinde: aracın her iki plakası mevcut, farlar ve stop lambaları sağlam, lastikler orta, stepnesi mevcut, anahtar mevcut, ruhsat mevcut olmayan, araç çalışır durumda, arka tampon kırık, arka kapılar iki taraftan sürgülü kapı, sol arka kapıda hasar var, klimalı, orijinal mp3 çalarlı, demir jantlı, 55150 km de, silindir hacmi/motor gücü 1368 cm3 57 KW tramer kaydı sorgulanamayan, elektronik aksamı iyi durumda, şanzıman manuel şanzıman olan araç oldukça bakımlı temiz bir araç. Gizli kusurları bilinmemektedir.

Aracın Bulunduğu Yediemin Deposu: Güner Araç kurtarma Otopark vinç işletmeciliği Tic. ltd. Şti.Adres: Göllübağları Mevkii Tekirdede Cad. No:23/A Merkez AMASYA

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