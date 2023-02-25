2015 model Volvo icradan satılığa çıkarıldı

Ayvalık İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2015 model Volvo marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 660.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 29.03.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:



34 JD 2624 Bahse konu Arac, 2015 model VOLVO markaS80.1.6 D2 PREMIUM POWERSHIFT tipindeki siyah renk te olupŞase numarası,YV1AS84ABF1192648 , Motor no.D4162T4182901 dır. Aracın koltuk sayısı, 5 dir. Araç ın yakıt cinsi dizeldir. Aracın silindir hacmi 1560cm3. Dir. Araç net ağırlığı 1680 Kg. Dır. Aracın cinsi Otomobil dir. Yaptığım kontrolde, Aracın anahtarı mevcut olup, ruhsatı yoktur. Araç çalışmamıştır.(akü ile ilgili) , çalışmadığı için km. Okunamadı. Aracın, otomatik vites olduğu, Lastiklerin %60 seviyede olduğu, ön tamponda hasar olduğu, kaput açma mandalının arızalı olduğu, sileceklerin iyi durumda olmadığı, muhtelif yerlerde boyasının çıkmış ve çiziklerin olduğu , aracın uzun zamandır yedieminde olduğu, tespit edilmiştir. Tramer kaydı sorulduğunda, gelen bilgide söz konusu plakalı araç ta, 4 adet hasarkaydının olduğu tespit edilmiştir. Satışa konu araç İlker Yediemin Deposunda-150 Evler Mahallesi 29 Mayıs Caddesi No:60 Ayvalık/Balikesir adresinde bulunmaktadır.



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