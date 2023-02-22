160 bin 162 taşıt trafiğe çıktı! TÜİK o verileri paylaştı

Türkiye İstatistik Kurumu Ocak 2023 dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.
160 BİN ARACIN KAYDI YAPILDI
Buna göre, ocak ayında 160 bin 162 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Taşıtların yüzde 50,8'ini otomobil, yüzde 25,3'ünü motosiklet, yüzde 15,5'ini kamyonet, yüzde 3,9'unu traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
KAYITLI TAŞIT SAYISI 26 MİLYON 640 BİN 971
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre yüzde 16,8 ararken; özel amaçlı taşıtta yüzde 148,2, minibüste yüzde 79,9, kamyonda yüzde 75,1, kamyonette yüzde 48,5, otomobilde yüzde 44, otobüste yüzde 33,6 arttı. Traktörde yüzde 29,4 ve motosiklette yüzde 20,4 azaldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 111,2 arttı.
Motosiklette yüzde 325,6, otomobilde yüzde 94,5, traktörde yüzde 85,5, minibüste yüzde 73,6, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 62,6, kamyonette yüzde 51,7, kamyonda yüzde 47,7 ve otobüste yüzde 36 arttı. Ocak ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, 26 milyon 640 bin 971 oldu. Taşıtların yüzde 53,9'unu otomobil, yüzde 16,1'ini kamyonet, yüzde 15,7'sini motosiklet, yüzde 7,9'unu traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.