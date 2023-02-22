160 bin 162 taşıt trafiğe çıktı! TÜİK o verileri paylaştı

Ocak ayında 921 bin 387 adet taşıtın devri yapıldı. Taşıtların yüzde 70,3'ünü otomobil, yüzde 16,6'sını kamyonet, yüzde 5,3'ünü motosiklet, yüzde 3,3'ünü traktör, yüzde 2,1'ini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYITLI OTOMOBİL SAYISI 14 MİLYON 350 BİN 770

Ocak ayında 81 bin 377 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. 81 bin 377 otomobilin yüzde 66,4'ü benzin, yüzde 22,3'ü dizel, yüzde 7,4'ü hibrit, yüzde 2,1'i elektrikli ve yüzde 1,8'i LPG yakıtlı.

Ocak sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 350 bin 770 adet otomobilin ise yüzde 36,8'i dizel, yüzde 34,9'u LPG, yüzde 26,9'u benzin, yüzde 1'i hibrit ve yüzde 0,1'i elektrikli. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2. Ayrıca, ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 81 bin 377 adet otomobilin yüzde 41'i beyaz, yüzde 29,4'ü gri, yüzde 9,6'sı mavi, yüzde 7,5'i siyah, yüzde 7,1'i kırmızı, yüzde 2,6'sı yeşil, yüzde 1,7'si turuncu, yüzde 0,7'si kahverengi ve yüzde 0,4'ü sarı renkli.