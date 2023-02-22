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    • Otomobil
    • 22.02.2023 13:27
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    • 22.02.2023 13:27
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    160 bin 162 taşıt trafiğe çıktı! TÜİK o verileri paylaştı

    TÜİK, ocak ayında 160 bin 162 taşıtın trafiğe kaydının yapıldığını, trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısının 26 milyon 640 bin 971 olduğunu açıkladı. Taşıtların yüzde 50,8'ini otomobil, yüzde 25,3'ünü motosiklet, yüzde 15,5'ini kamyonet, yüzde 3,9'unu traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

    160 bin 162 taşıt trafiğe çıktı!

    Türkiye İstatistik Kurumu Ocak 2023 dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

    160 BİN ARACIN KAYDI YAPILDI
    Buna göre, ocak ayında 160 bin 162 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Taşıtların yüzde 50,8'ini otomobil, yüzde 25,3'ünü motosiklet, yüzde 15,5'ini kamyonet, yüzde 3,9'unu traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

    KAYITLI TAŞIT SAYISI 26 MİLYON 640 BİN 971
    Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre yüzde 16,8 ararken; özel amaçlı taşıtta yüzde 148,2, minibüste yüzde 79,9, kamyonda yüzde 75,1, kamyonette yüzde 48,5, otomobilde yüzde 44, otobüste yüzde 33,6 arttı. Traktörde yüzde 29,4 ve motosiklette yüzde 20,4 azaldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 111,2 arttı.

    Motosiklette yüzde 325,6, otomobilde yüzde 94,5, traktörde yüzde 85,5, minibüste yüzde 73,6, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 62,6, kamyonette yüzde 51,7, kamyonda yüzde 47,7 ve otobüste yüzde 36 arttı. Ocak ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, 26 milyon 640 bin 971 oldu. Taşıtların yüzde 53,9'unu otomobil, yüzde 16,1'ini kamyonet, yüzde 15,7'sini motosiklet, yüzde 7,9'unu traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

        Ocak ayında 921 bin 387 adet taşıtın devri yapıldı. Taşıtların yüzde 70,3'ünü otomobil, yüzde 16,6'sını kamyonet, yüzde 5,3'ünü motosiklet, yüzde 3,3'ünü traktör, yüzde 2,1'ini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

        TRAFİĞE KAYITLI OTOMOBİL SAYISI 14 MİLYON 350 BİN 770
        Ocak ayında 81 bin 377 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. 81 bin 377 otomobilin yüzde 66,4'ü benzin, yüzde 22,3'ü dizel, yüzde 7,4'ü hibrit, yüzde 2,1'i elektrikli ve yüzde 1,8'i LPG yakıtlı.

        Ocak sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 350 bin 770 adet otomobilin ise yüzde 36,8'i dizel, yüzde 34,9'u LPG, yüzde 26,9'u benzin, yüzde 1'i hibrit ve yüzde 0,1'i elektrikli. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2. Ayrıca, ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 81 bin 377 adet otomobilin yüzde 41'i beyaz, yüzde 29,4'ü gri, yüzde 9,6'sı mavi, yüzde 7,5'i siyah, yüzde 7,1'i kırmızı, yüzde 2,6'sı yeşil, yüzde 1,7'si turuncu, yüzde 0,7'si kahverengi ve yüzde 0,4'ü sarı renkli.

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