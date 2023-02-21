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    • Otomobil
    • 21.02.2023 21:18
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    • 21.02.2023 21:18
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    2017 model Renault Symbol icradan satılığa çıkarıldı

    Otomobil almak isteyenler son dönemde icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. İcradan satılığa çıkarılan araç ilanlarının yer aldığı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, 2017 model Renault Symbol marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    İkinci el araç alacaklar dikkat! İlan yayında

    İzmir 6. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2017 model Renault Symbol marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 300.000 TL muhammen bedel belirlendi.

    İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 09.05.2023 olarak duyuruldu.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

    35 KF 8508 PLAKALI ARACIN TAM HİSSESİ BORÇLUYA AİTTİR.
    Bilirkişi raporuna göre :
    Plakası : 35 KF 8508
    Markası : RENAULT
    Modeli : 2017
    Cinsi : OTOMOBİL
    Tipi : SYMBOL
    Rengi : BEYAZ
    Yakıt Türü : DİZEL
    Vites: MANUEL
    Silindir Hacmi : 1461 cc
    Koltuk Sayısı: 5
    Motor Gücü: 66
    Azami Yüklü Ağırlığı: 1590
    Şase No :VF14SRCL457270635
    MotorNo :K9KC612D389419

    İlana gitmek için tıklayınız

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    Haberler Otomobil 2017 model Renault Symbol icradan satılığa çıkarıldı
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