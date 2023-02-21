2017 model Renault Symbol icradan satılığa çıkarıldı

İzmir 6. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2017 model Renault Symbol marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 300.000 TL muhammen bedel belirlendi.
İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 09.05.2023 olarak duyuruldu.
İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:
35 KF 8508 PLAKALI ARACIN TAM HİSSESİ BORÇLUYA AİTTİR.
Bilirkişi raporuna göre :
Plakası : 35 KF 8508
Markası : RENAULT
Modeli : 2017
Cinsi : OTOMOBİL
Tipi : SYMBOL
Rengi : BEYAZ
Yakıt Türü : DİZEL
Vites: MANUEL
Silindir Hacmi : 1461 cc
Koltuk Sayısı: 5
Motor Gücü: 66
Azami Yüklü Ağırlığı: 1590
Şase No :VF14SRCL457270635
MotorNo :K9KC612D389419