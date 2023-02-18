2007 model Fiat Doblo Combi icradan satılığa çıkarıldı

Manisa 3. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2007 model Fiat Doblo Combi marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 120.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 03.04.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:



45EZ488 Plakalı , 2007 Model , FIAT Marka , YENİ DOBLO COMBİ 1.3 Tipli , 199A20001997039 Motor No'lu , NM422300007156724 Şasi No'lu , Rengi Siyah , 18/08/2022 tarihli bilirkişi raporuna göre: Araç 2007 model dizel yakıtlı kontak anahtarı ve ruhsatı yok, kilometresinin tespit edilemediği, aracın ön plakasının sökük, akü, motor kapağı, enjektörler, hava filtresi sökük, sağ ve sol dikiz ayna kırık, tavan ve motor kaputu kısmında güneş yanıkları mevcut, sağ arka çamurlukta göçük , sol arka kapıda göçük,sağ ön çamurlukta göçük, koltuk ve döşemeler yıpranmış durumda tekerlek lastiklerinin kötü seviyede olduğu, aracın kapılarının kilitli olduğu, araç çalıştırılamadığı, motor ve şanzıman durumu yürüyen elektronik aksamlarının durumlarının tespit edilemediği bildirilmiştir. "



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