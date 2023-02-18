2006 model Land Rover (Range Rover) Sport V6 icradan satılığa çıkarıldı

Torbalı İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2006 model Land Rover (Range Rover) Sport V6 marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 480.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 14.03.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34DMN929 Plakalı , 2006 Model , LAND ROVER Marka , RANGE ROVER SPORT V6 DİESEL Tipli , 0074349276DT Motor No'lu , SALLSAA146A928117 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah , Aracın genel durum incelemesinde kaportası üzerinde herhangi bir belirgin kaza hasarı görülmemiştir.Araç sağlam veyürür vaziyettedir. Aracın daha önceden kısmi hasarlı vuruntu ve kaza nedeniyle boya uygulanmış olduğu ve mevcutta kaporta boyası üzerinde kısmı boya kusurları mevcut olup vuruntu ve çizilmeler nedeni ile rötuş izi mevcuttur. sürücü kapısı kenarında sürtme nedeni iyle boya hasarı oluşmuş ve rötüş yapıldığı belirlenmiştir. araç ön ve arka tampon köşelerinde sürtünme izi mevcuttur. Araç ön ve arka kısmında park sensörleri mevcut olup ön kısmnda park sensörlerinin yerinde olmadığı ,sadece adet sensöör kaldığı tespit edilmiştir. park sisteminin çalışıp çalışmadığı kontrol edilememiştir. sağ ön far yıkama fıskiyesinin 1 adeti yoltur. Araç alaşımlı jantlı ve tekerlekleri üzerinde olup lastikleri % 60 kullanılabilir durumdadır. Sürücü ve yolcu hava yastıklıdır. araç otomatik klimalı ve multimedya müzek çalarlıdır. direksiyondan tuşlu multimedya kontrolü mevcuttur. Araç iç döşeme ve koltukları bej renkli deri döşemedir. Koltuk döşemeleri çatlamış ve kısmen yıpanmıştır. Araçta değişen parça kontrolü yapılmamıştır. Arac yediemin deposuna çekici ile gelmiş olup ruhsatı yoktur. Anahtarı vardır.Bu hali ile değeri 480.000,00 tl den satışa çıkarılmıştır.



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