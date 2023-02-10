2013 model Ford marka otomobil icradan satılığa çıkarıldı

Hozat (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu tarafından satışa çıkarılan 2013 model Ford marka otomobil araç icradan satılıktır marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 130.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 04.04.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

62AH292 Plakalı , 2013 Model , FORD Marka , OTOMOBİL (HATCBACK) Tipli , DC59786 Motor No'lu , WF0DXXGAKDDC59786 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Hatcback 5 kapı , Rengi Beyaz , 138847 km, 3 adet kazaya karışmış (toplam 7299 TL toplam hasar kayıtlı)

İlana gitmek için tıklayınız