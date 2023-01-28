2017 model Honda FC mahkemeden satılığa çıkarıldı

Konya Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu tarafından satışa çıkarılan 2017 model Honda FC marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 570.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 02.03.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

42SN678 Plakalı, 2017 Model, HONDA Marka, FC Tipli, R16B11324772 Motor No'lu, NLAFC5690HW024782 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Otomatik, Rengi Gri, Alınan bilirkişi raporuna göre; motor bölümünün hasarsız görünümlü ufak tefek yağ kaçaklarının mevcut olduğu, sol ön far üst krom malzemenin yerinde olmadığı, ön tampon alt ve üst plastiğinin kırık olduğu, ön camının çatlak olduğu, sol arka stop lambasının kırık olduğu, muhtelif yerlerinde çizikler olduğu, sağ arka kapısında boya dökülmesi mevcut, deri döşemeleri ve iş aksamı temiz ve düzgün olduğu, 85990 km, lastiklerinin %50, sunroflu çalışır vaziyette yaşına göre normal görünümlü olduğu tespit edilmiştir.





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