Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Otomobil
    • 14.01.2023 17:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.01.2023 17:29
    ABONE OL

    2005 model Renault Clio Symbol marka araç icradan satılığa çıkarıldı

    Otomobil almak isteyenler son dönemde icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. İcradan satılığa çıkarılan araç ilanlarının yer aldığı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, 2005 model Renault Clio Symbol marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    Ucuz otomobil alacaklar dikkat! İlan yayında

    T.C. İstanbul Anadolu 19. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2005 model Renault Clio Symbol marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 140.000 TL muhammen bedel belirlendi.

    İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 10.02.2023 olarak duyuruldu.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

    34RZ717 Plakalı , 2005 Model , RENAULT Marka , CLIO SYMBOL II AUTH 1.5 DCI Tipli , K9KA7D086074 Motor No'lu , VF1LB240533215540 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sedan , Rengi Beyaz , Müdürlüğümüz talimat dosyasından satışa çıkarılan araç; 34 RZ 717 Plaka sayılı Renault marka, 2005 model, Clio Symbol II auth. 1.5 dci tipli, dizel yakıtlı, beyaz renkli, manuel vites, hususi-yolcu nakli kullanım amaçlı, 1.461 cc/65 Hp motor hacimli araç olup borçlu adına kayıtlıdır. Aracın hasarlı parçaları; ön çamurluklar, ön tampon, arka çamurluklar, arka tampon ile kaporta genelinde muhtelif küçük macun rötuşları, ezik ve çizikler mevcut, boyası aşınmıştır. Aracın anahtar ve ruhsatı yoktur. Aracın anahtarı olmadığından ve eksikleri bulunduğundan motor, yürür aksam, akü ve kilometre, motor ve şasi numaraları inceleme ve tespiti yapılamamıştır.


    İlana gitmek için tıklayınız

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bahçeli’den bomba açıklamalar
    Haberler Otomobil 2005 model Renault Clio Symbol marka araç icradan satılığa çıkarıldı
        SON DAKİKA