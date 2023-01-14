2005 model Renault Clio Symbol marka araç icradan satılığa çıkarıldı

T.C. İstanbul Anadolu 19. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2005 model Renault Clio Symbol marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 140.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 10.02.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34RZ717 Plakalı , 2005 Model , RENAULT Marka , CLIO SYMBOL II AUTH 1.5 DCI Tipli , K9KA7D086074 Motor No'lu , VF1LB240533215540 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sedan , Rengi Beyaz , Müdürlüğümüz talimat dosyasından satışa çıkarılan araç; 34 RZ 717 Plaka sayılı Renault marka, 2005 model, Clio Symbol II auth. 1.5 dci tipli, dizel yakıtlı, beyaz renkli, manuel vites, hususi-yolcu nakli kullanım amaçlı, 1.461 cc/65 Hp motor hacimli araç olup borçlu adına kayıtlıdır. Aracın hasarlı parçaları; ön çamurluklar, ön tampon, arka çamurluklar, arka tampon ile kaporta genelinde muhtelif küçük macun rötuşları, ezik ve çizikler mevcut, boyası aşınmıştır. Aracın anahtar ve ruhsatı yoktur. Aracın anahtarı olmadığından ve eksikleri bulunduğundan motor, yürür aksam, akü ve kilometre, motor ve şasi numaraları inceleme ve tespiti yapılamamıştır.





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