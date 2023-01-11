Masterchef büyük ödülü MG araba hangi ülkenin? 2023 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ || MG otomobil özellikleri neler?

Aynı zamanda "MG" isim hakkını ve fabrikayı satın alan 2. Çin firması olan Nanjing de NAC MG ismi ile hem Çin'de hem de İngiltere'de üretim çalışmalarına başladı.2007'den itibaren diğer çinli SAÍC grubu ile birleşerek üretime devam ettiler.