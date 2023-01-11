Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Otomobil
    • 11.01.2023 08:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.01.2023 08:24
    ABONE OL

    Masterchef büyük ödülü MG araba hangi ülkenin? 2023 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ || MG otomobil özellikleri neler?

    Masterchef büyük ödülünün MG marka otomobil olarak belirlenmesiyle konu hakkında araştırmalar hızlandı.

    takvim.com.tr
    Masterchef ödülü belli oldu! MG araba hangi ülkenin?

    Masterchef büyük ödülünün MG marka otomobil olarak belirlenmesiyle konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte MG marka otomobil fiyatı ve özellikleri...

    MG ARABA HANGİ ÜLKENİN?

    MG (Morris Garages), 1924'ten 2005'e kadar spor arabaları üreten Britanyalı otomotiv markası. İki kapılı üstü açık spor arabalarıyla tanınır. Temmuz 2005`te Çinli Nanjing Otomobil Grubu MG ismini ve üretim tesislerini satın aldı.

    Aynı zamanda "MG" isim hakkını ve fabrikayı satın alan 2. Çin firması olan Nanjing de NAC MG ismi ile hem Çin'de hem de İngiltere'de üretim çalışmalarına başladı.2007'den itibaren diğer çinli SAÍC grubu ile birleşerek üretime devam ettiler.

        MARKANIN SAHİPLERİ

        1924–1935 MG Car Company
        1935–1952 Nuffield Organisation
        1952–1967 British Motor Corporation
        1967–1968 British Motor Holdings
        1968–1986 British Leyland Motor Corporation
        1986–1988 Rover Grubu
        1988–1994 British Aerospace
        1994–2000 BMW
        2000–2005 MG Rover Group

        2023 MG OTOMOBİL FİYATLARI

        MG ZS Comfort 1.5 MT Benzin 106 PS - 615.000 ₺

        MG ZS Luxury 1.0T AT Benzin 111 PS - 789.000 ₺

        MG ZS Luxury Plus 1.0 AT Benzin 111 PS - 829.000 ₺

        MG HS Comfort 1.5T-GDI Benzin 162 PS - 929.000 ₺

        MG HS Luxury 1.5T-GDI Benzin 162 PS - 1.029.000 ₺

        MG EHS PHEV Comfort Plug-in Hybrid 258 PS 16.6 kWsa 1.359.000 ₺

        MG EHS PHEV Luxury Plug-in Hybrid 258 PS 16.6 kWsa 1.459.000 ₺
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Maaşa-ikramiyeye zam
        Haberler Otomobil Masterchef büyük ödülü MG araba hangi ülkenin? 2023 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ || MG otomobil özellikleri neler?
            SON DAKİKA