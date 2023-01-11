Masterchef büyük ödülü MG araba hangi ülkenin? 2023 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ || MG otomobil özellikleri neler?

Masterchef büyük ödülünün MG marka otomobil olarak belirlenmesiyle konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte MG marka otomobil fiyatı ve özellikleri...
MG ARABA HANGİ ÜLKENİN?
MG (Morris Garages), 1924'ten 2005'e kadar spor arabaları üreten Britanyalı otomotiv markası. İki kapılı üstü açık spor arabalarıyla tanınır. Temmuz 2005`te Çinli Nanjing Otomobil Grubu MG ismini ve üretim tesislerini satın aldı.
Aynı zamanda "MG" isim hakkını ve fabrikayı satın alan 2. Çin firması olan Nanjing de NAC MG ismi ile hem Çin'de hem de İngiltere'de üretim çalışmalarına başladı.2007'den itibaren diğer çinli SAÍC grubu ile birleşerek üretime devam ettiler.