2011 model Mercedes-Benz marka CLA 180 CDI model araç icradan satılıktır

Bursa 13. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2011 model Mercedes-Benz marka CLA 180 CDI model otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 705.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 30.01.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

16HM269 Plakalı , 2015 Model , MERCEDES-BENZ Marka , 245 G Tipli , K9KA461D032671 Motor No'lu , WDD1173121N279859 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Rengi Mor , satışa konu araç 16 HM 269 plakalı mercedes-benz markalı cla 180 cdı 2015 model siyah renkli otomatik vites dizel yakıtlı 5 kişilik araçtır. Aracın üzerinde yapılan incelemede, herhangi bir büyük hasar tespit edilememiştir. Aracın lastiklerinde %10'luk bir aşınma vardır. Araç kontak anahtarı mevcut, ruhsat mevcut değildir. Araç çalıştırılmış, yürütülmüş, görülebilir herhangi bir motor mekanik ve elektronik arıza hazar ve eksikliğe rastlanmamıştır. Görülebilir tespitler neticesinde aracın trafiğe çıkmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır. Yapılan kıymet takdiri aracın mevcut durumu itibariyle 705.000,00.- TL olarak belirlenmiştir.



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