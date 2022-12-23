2018 model Mercedes-Benz marka araç icradan satılığa çıkarıldı

Terme İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2018 model Mercedes-Benz marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 1.485.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 05.01.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

06CSF113 Plakalı , 2018 Model , MERCEDES-BENZ Marka , 27491031520144 Motor No'lu , WDD2130401A475444 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Rengi Beyaz , Aracın anahtarının ve ruhsatının üzerinde olup çalışır vaziyette olduğu ön kaput yıldız armasının kırık olduğu ön tampon sol kısmının sürtülmüş olduğu arka tampon sol egzoz çıkışı nikelajının kırık olduğu ön tekerleklerinin %40 arka tekerleklerinin %40 olduğu anlaşılmış olup SBM sorgulamasında kayıtlara geçmiş dört adet kazaya karıştığı KZ. 1 25/09/2020 çarpma 1180,00TL KZ. 2 15/09/2020 hasar belirtilmemiş KZ. 3 25/02/2020Çarpma hasar belirtilmemiş KZ. 4 05/02/2020 olup araç üzerinde kayırlara geçmiş toplam hasar 1180,00 TL hasar olduğu anlaşılmış olup kaportasının ve gövdesinin orijinalliğine uygunluğunun % 80 olduğu motor numaralarının okunamayıp şase numaralarının doğru olduğu aracın trafik tescile uygun olduğu anlaşılmıştır. Araç Samsun Terme Kefeli Yediemin otoparkındadır.





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