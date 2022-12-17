2012 model Mazda marka araç icradan satılığa çıkarıldı

Gaziantep İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2012 model Mazda marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 240.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 11.01.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

27ARV56 Plakalı, 2012 Model, MAZDA Marka, Z6A30797 Motor No'lu , JMZBLB4Z211513866 Şasi No'lu, Vites Tipi Manuel, Kasa Tipi Hatcback 5 kapı , Rengi Beyaz, benzinli, anahtarı mevcut, ruhsatı yok, lastikleri sağlam, döşemesinde görünür bir hasar olmayan, sol ön çamurluğunda ezik ve çizikler olan , ön tamponunun sol kısmında çizikler olan arka tamponunda hafif çizikler olan ön kaputunun sağ kısmında çizikler olan, otomobil cinsli araç



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