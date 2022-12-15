2017 model Skoda marka araç icradan satılığa çıkarıldı

Akhisar İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2017 model Skoda marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 540.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 23.01.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34AJE962 Plakalı , 2017 Model Otomobil, SKODA Marka , DDY621640 Motor No'lu , TMBAG6NE7J0213374 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , Aracın arka tamponunda göçük olduğu, sol arka lambasının kırık olduğu, muhtelif yerlerinde çizikler olduğu ve lastiklerinin %40 seviyede olduğu tespit edilmiştir. Aracın aküsü, ruhsatı ve anahtarı mevcut, Araç çalışır vaziyettedir.





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